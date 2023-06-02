Meteoroloji'den 3 bölgedeki 22 ile gök gürültülü sağanak uyarısı

İç Anadolu'nun kuzeyi, Marmara Bölgesi, İç Ege ve Göller Yöresi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden sonra kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın ise Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevreleri ile İstanbul'un Anadolu yakasında ve boğaz çevresinde etkili olacağı öngörülüyor.

Kuvvetli yağışların cumartesi öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenirken, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İç Ege ve Göller Yöresi için gök gürültülü sağanak uyarısı

İç Ege Bölgesi ve Göller Yöresi için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur ve Manisa çevreleri ile Antalya, Muğla, Aydın ve İzmir'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanaklar öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel doğu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Ankara'da kuvvetli sağanak bekleniyor

Ankara Valiliği, yarın il genelinde beklenen gök gürültülü sağanağın öğleden sonra yerel kuvvetli olacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, gök gürültülü sağanağın 13.00-19.00 saatlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.