Meteoroloji'den 4 ile buzlanma ve don uyarısı

Doğu Anadolu'daki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için buzlanma ile don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Van ve Hakkari çevresinde kar yağışlı olacak. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar, kuzey yönünden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise kuzey ve kuzeydoğudan yer yer 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 5, Hakkari'de 4, Bitlis'te 3 ve Muş'ta 1 derece olması bekleniyor. Bölgede, yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.​​​​​​​ AA

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