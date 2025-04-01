Meteorolojiden 14 şehir için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Mersin ve Adana'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Batı Akdeniz'e ve Güney Ege'ye hem toz taşınımı hem sağanak uyarısı Yarın gece saatlerinden itibaren Van, Hakkari, Siirt, Şırnak ve Bitlis çevreleri ile Batman'ın kuzey, Diyarbakır'ın kuzeydoğu kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü kuvvetli sağanak bekleniyor. Antalya ve Muğla çevrelerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanakların ise yarın Antalya'nın merkez ve doğu ilçeleri ile Muğla'nın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, ani kuvvetli rüzgar, yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. AA

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