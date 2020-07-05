Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji, Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı yaptı. Buna göre Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri ile Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleriyle Rize ile Artvin çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların Rize'nin iç kesimlerinde kuvvetli yağış şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Açıklamada, oluşabilecek su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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