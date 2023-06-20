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20 HAZİRAN 2023 SALI - YIL: 54

"Mükemmeliyet Ödülü" alan Bitlis'teki Nemrut Krater Gölü görüntülendi

20 Haziran 2023, Salı 14:26
Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ile Sahil Güvenlik Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) Timleri, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü'nü su altından görüntüledi.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 247 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, manzarasıyla her mevsim farklı güzelliklere bürünüyor.

Sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri, boz ayıları ve biyoçeşitliliğiyle ilgi çeken Nemrut Kalderası, yılın her döneminde tabiatseverler ve fotoğraf tutkunlarının yanı sıra kampçılara ev sahipliği yapıyor.

Ceylan ve DEGAK timleri, bugünlerde kalderanın yeşil örtüsüyle bütünleşen, Türkiye'nin en büyük krater gölü özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü'nü havadan ve su altından görüntüledi.

Nemrut Krater Gölü'nün 2 bin 247 rakımda yer aldığını belirten Ceylan, "Adını Babil Kralı Nemrut'tan alan göl, 12 kilometrekarelik alanıyla ülkemizin en büyük krater gölü. Burası irtifa dalış merkezi olabilecek nitelikte bir yer." diye konuştu.

DEGAK Özel Timi 25 Komutanı Abdullah Yeltirik de Nemrut Krater Gölü'nde keyifli bir irtifa dalışı gerçekleştirdiklerini ifade ederek "Denizlerdeki faaliyetlerimizin yanı sıra irtifa dalışlarıyla yeni tecrübeler edinmeye devam edeceğiz. Su Altı Eğitim Merkezlerimizdeki dalgıç öğrencilere irtifa eğitimi verilebilecek bulunmaz bir yer." dedi.

AA

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