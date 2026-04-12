"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 NİSAN 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Uysal: İktidar, demokratik rekabeti boğmak hedefinde

12 Nisan 2026, Pazar 00:56
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, iktidarın demokratik rekabeti ortadan kaldırmayı hedeflediğini belirterek, milletin iradesinin ve demokrasinin boğulmaya çalışıldığını ifade ederek “Seçimler nefes aldırır” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ara seçim gündemiyle Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı ziyaret etti. Görüşmenin ardından Özel, “Ara seçimden kaçmak, anayasayı ihlâl suçuyla birlikte siyasî bir tükenmişliğin de itirafıdır. Erdoğan mevcudiyetini ara seçime borçludur, bugün anayasal zorunluluğu inkar etmek kendisini inkar etmektir” diye konuştu.

Milletin iradesini ve demokrasiyi boğuyorlar

Demokratik rejim içerisinde faaliyet gösteren tüm siyasî partilerin önceliğinin demokratik rekabet ortamını ayakta tutmak olduğunu söyleyen Uysal, “Bugün iktidarın hedefi, bir kişinin tek başına seçime girdiği bir konfigürasyonu şekillendirmek hedefindedir. Demokratik rekabeti boğmak, yok etmek hedefindedir. Türkiye’nin nefes sahasını daraltma hedefindedir.” diye konuştu.

Seçimler nefes aldırır

Özel ve Uysal, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Uysal, “Ara seçim yapılması teklifine destek veriyor musunuz?” sorusuna, “Muhalefetin elindeki tek enstrüman sandık, seçimdir.” dedi. İktidarın sandık sonuçlarını kendi lehine olunca kabul ettiğini, aleyhine olunca reddettiğini söyledi. Türkiye’nin önemli sıkıntılar yaşadığını belirten Uysal, ister ara seçim ister erken seçim olsun, seçimlerin ülkeye nefes aldıracağını ifade etti.

ANKARA - MEHMET KARA

