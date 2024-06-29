Milyonlarca emeklinin gözü temmuz ayında maaşlarına yapılacak zamma çevrildi.

İzmir’de emekliler, “Emekliyi devamlı öldürmeyelim. Bir pazara çıkıyorsunuz, en basitinden limon 80 lira olmuş. Taze fasulye 120 lira. Zaten yiyemiyoruz ya… Pazara gidin akşam üzeri. Yerden çer çöp toplayanlara bakın. Hükümet görmüyor mu bunu? İşlerine gelmiyor. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Ne yapalım bir an evvel mezara mı gidelim? Emekliyi perişan ediyoruz” diye tepki gösterdi. ANKA Haber Ajansı’na konuşan Türkiye Emekliler Derneği İzmir Şube Başkanı Zekeriya Beypınar, emeklilerin akşam pazarlarında artık toplamak zorunda kaldıklarını belirterek, öngörülen yüzde 25 dolayındaki zammın yeterli olmadığına dikkat çekti. Beypınar, şunları söyledi: “Yüzde 25 zam nedir? Enflasyonu düşük çıkarıyorlar. Emekli zaten perişan. Emekli şu anda on bin lira alıyor. Emekli şu anda 10 bin lira maaş alıyor. Peki ya kök maaş alanlar ne olacak? 8 bin 500 lira alanlar yine 10 bin lira alacaklar. Beş kuruş zam almayacaklar. Devletimizin bunu göz önüne alması lazım. Emekliyi devamlı öldürmeyelim. Yalvarıyoruz artık. Bize bir el atsınlar.”

İzmir - anka