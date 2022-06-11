Sağlıkçılar: Aldatılmaya karnımız tok

Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği (SAHADER), TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na geldiği gibi üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan geçen ve “hekim, sağlık meslek mensupları için devrim niteliğinde” diye getirilen kanun taslağının aslında sadece reklam amaçlı bir çalışma olduğu ortaya çıktığını bildirdi.

Dernek tarafından yapılan açıklamada defalarca Sağlık Bakanı tarafından müjdesi verilen en son Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 Mart’ta açıkladığı müjdeler üzerine dizayn edildiği söylenen kanun tasarısı maalesef hayal kırıklığı olduğu belirtilirken “Bu yasada sağlık meslek mensupları için neler yok? Maaşa seyyanen zam yok. Sabit ek ödemeye iyileştirme yok. Sabit ek ödemenin merkezi bütçeye aktarılması yok. Sabit ve maaşın birleştirilerek emekliliğe yansıtılması yok” değerlendirilmesine bulunuldu.

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