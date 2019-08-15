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15 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Serbest bırakıldı

15 Ağustos 2019, Perşembe 18:29
Liverpool ile Chelsea arasında Vodafone Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa final maçında sahaya atlayan Yılmaz serbest bırakıldı.

Bir 'tık' uğruna yapılan hareket yeni tartışmaları gündeme getirdi

Liverpool ile Chelsea arasında Vodafone Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa maçının 14. dakikasında sahaya atlayan Ali Abdülselam Yılmaz ile Yılmaz'ın videosunu çektikleri belirlenen E.D, Y.Y, F.Y, ve C.Ö de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yılmaz'ın, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen ilk sorgusunda Süper Kupa Finali'ni izlemek için stadyuma geldiğini, maçın heyecanıyla kendini sahaya atarak kaleye doğru koşmaya başladığını söylediği öğrenildi.

Yılmaz'ın ayrıca, gerçekleştirdiği hareketin önceden planlanmadığını ve beraberindeki arkadaşlarının video ve fotoğraf çektiğinden habersiz olduğunu belirttiği bildirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Soruşturma savcılığına çıkarılan şüpheliler, emniyetteki ifadelerini tekrar ettiklerini belirtti.

Savcılık şüpheli Yılmaz'ı "izinsiz sahaya girmek" suçundan, diğer 4 şüpheliyi ise "izinsiz sahaya girmek suçuna iştirak" suçundan yurt dışı çıkış yasağı ve ikamete yakın karakola imza atmak şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Şüpheliler hakkında emniyette "futbol müsabakalarında seyirden men cezası" verildiği öğrenildi.

Youtube'daki kanalında çektiği videoları yayınlayan Ali Abdülselam Yılmaz'ın, Liverpool ile Chelsea arasında dün Vodafone Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa final maçında, ilgi çekmek için sahaya atlaması kamuoyunda tepki çekmişti

Öte yandan maçta yabancı bir taraftara sahte bilet sattığı tespit edilen 1 şüphelinin gözaltına alındığı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi. Şüphelinin üzerinden ele geçen döviz ve Türk lirası paranın suçtan elde edilmiş olabileceği gerekçesiyle el konulduğu bildirildi.

Sahaya atlayan kişi serbest bırakıldı

Liverpool ile Chelsea arasında dün Vodafone Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa final maçında sahaya atlayan Ali Abdülselam Yılmaz ve beraberindeki 4 şüpheli, haklarında adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Maçın 14. dakikasında sahaya atlayarak koşmaya başlayan, güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak saha dışına çıkarılan Yılmaz ve Yılmaz'ın videosunu çektikleri belirlenen E.D, Y.Y, F.Y, ve C.Ö.'nün sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorguları sona erdi.

Hakimlik, 5 şüphelinin tamamı hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve ikametlerine en yakın karakola belirli aralıklarla imza atma şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmalarına hükmetti.

Youtube'daki kanalında çektiği videoları yayınlayan Ali Abdülselam Yılmaz'ın, Liverpool ile Chelsea arasında dün Vodafone Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa final maçında, ilgi çekmek için sahaya atlaması kamuoyunda tepki çekmişti. Gözaltına alınan Yılmaz ve onunla birlikte hareket ettiği değerlendirilen 4 kişi gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilmişti.

Soruşturma savcılığına çıkarılan şüpheliler, emniyetteki ifadelerini tekrar ettiklerini belirtirken, savcılık şüpheli Yılmaz'ı "izinsiz sahaya girmek" suçundan, diğer 4 şüpheliyi ise "izinsiz sahaya girmek suçuna iştirak" suçundan yurt dışı çıkış yasağı ve ikamete yakın karakola imza atmak şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etmişti.

Şüpheliler hakkında emniyette "futbol müsabakalarında seyirden men cezası" verildiği öğrenilmişti.

AA

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