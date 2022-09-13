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13 EYLÜL 2022 SALI - YIL: 53

Silivri, “Marmara Cezaevi” oldu

13 Eylül 2022, Salı 17:24
İstanbul’da bulunan Silivri Ceza İnfaz Kurumları’nın tabelası, Adalet Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda “Marmara Ceza İnfaz Kurumları” olarak değiştirildi.

Adalet Bakanlığının Silivri Cezaevi’nin adının “Marmara Cezaevi” olarak değiştirilmesi kararının ardından cezaevi kampüsünün girişinde bulunan tabelada değişiklik yapıldı. Tabelada yer alan “Silivri” yerine “Marmara” yazısı asıldı. Kampüsün girişinde yeni konulan tabelada “Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü” yazıldığı görüldü.

 

AA

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