Rekor sıcaklık bekleniyor

Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası Türkiye’yi etkisi altına almaya hazırlanıyor. Mayısın son günlerinden itibaren sıcaklıklar artarken, uzmanlar hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde 40 dereceyi aşabileceğini belirtiyor.

Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, “Ağustos ayında hava sıcaklıkları artacak. Temmuz ve Ağustosta sıcaklık rekorları kırılacak. Afrika üzerinden gelen çöl sıcakları veya Arabistan’dan gelen çöl sıcakları etkili olunca, bunun üzerine Azor yüksek basıncı da geldiğinde maalesef bir fırının içerisinde oluyoruz” diye konuştu. Haber Merkezi

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