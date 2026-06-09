Yargı sopasıyla muhalefet dizayn edilmez

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, gündeme ilişkin olarak değerlendirmede bulundu.

CHP Genel Merkezine polis müdahalesini eleştiren Bakırhan, “Kapıları kırarak, yargı sopasıyla muhalefeti dizayn ederek cezaevlerini seçilmişlerle düşünceyi ve ifadelerini açıklayan insanlarla doldurmanın ne bu ülkeye ne de bu ülkede 86 milyondan hiç kimseye bir yararı olmadığını belirtmek istiyoruz” dedi. “Söylüyoruz ama iktidar bildiğini okumaya devam ediyor” ifadelerini kullanan Bakırhan, süreç için yasal adımların atılması çağrısında bulunurken demokratikleşme vurgusu da yaptı, “Yeni dönemde iktidarın hazırlayacağı bütün yasalar, yerel demokrasiyi gözeterek geçirilmeli” dedi. Diyarbakır - Anka

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