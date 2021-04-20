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20 NİSAN 2021 SALI - YIL: 52

Tarihi Gelibolu Yarımadası misafirlerini ağırlıyor

20 Nisan 2021, Salı 18:30
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Büyük Anafarta köyü yakınında, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Suvla Gölü'ne yüzlerce flamingo geldi.

Göl üzerinde dolaşıp pembe ve beyaz görüntüleriyle görsel şölen sunan flamingolar, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti.

Kuşların geldiğini duyan çok sayıda kişi, flamingoları fotoğraflayıp sosyal medyada yayımladı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, bölgenin birçok kuş türü ve canlıya ev sahipliği yaptığını söyledi.

Yarımadanın hem korunaklı hem de tabii bir alan olduğunu belirten Kaşdemir, "Doğallığını artıracak çalışmalar yapılarak buradaki canlı hayatı artırılabilir, diye düşünüyorum. Tarihi Alan, tam bir doğal ortam ve canlılara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Biz de bu özgün ve doğal yapıyı korumaya devam edeceğiz." diye konuştu.

AA

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