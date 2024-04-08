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8 NİSAN 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Tatilin ilk 2 günündeki kazalarda 12 kişi öldü, 1966 kişi yaralandı

08 Nisan 2024, Pazartesi 13:44
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 2 günündeki trafik kazalarında 12 kişinin öldüğünü, 1966 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin, vatandaşların güvenliği için denetimlerini büyük bir hassasiyetle sürdürdüğünü belirtti.

Yerlikaya, bayram tatilinin 2'inci günü olan dün 572 trafik kazasının meydana geldiğini, 408 bin 796 aracın denetlendiğini, 19 bin 488 araca hız ve radar, 33 bin 145 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını aktardı.

Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 2 günündeki trafik kazalarında 12 vatandaşın öldüğünü, 1966 vatandaşın da yaralandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar, sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım, hayatla yarışılmaz."

AA

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