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9 MAYIS 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Dünya genelinde “en sıcak Nisan”

09 Mayıs 2024, Perşembe
Avrupa Birliği’nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlere göre, geçen ayın şimdiye kadar küresel olarak kaydedilen “en sıcak Nisan” olduğu bildirildi.

Copernicus’tan yapılan açıklamada, geçen ayın ortalama yüzey hava sıcaklığının 15,03 derece ölçüldüğü belirtildi. Açıklamada, bu ölçümün Ocak için 1991-2020 ortalamasının 0,67 derece üzerinde olduğu aktarıldı. Geçen ayın şimdiye kadar küresel olarak kaydedilen “en sıcak Nisan” olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, ayrıca son 12 ayın üst üste kaydedilen en sıcak aylar olduğu kaydedildi. Açıklamada, son 12 aydaki (Mayıs 2023-Nisan 2024) küresel ortalama sıcaklığın 1991-2020 ortalamasının 0,73 santigrat derece üzerinde ölçüldüğü bildirildi.

AA

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