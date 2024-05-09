Kırklareli’nde ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Kırklareli Valiliğince şehir genelindeki ormanlık alanlara girişler 1 Kasım’a kadar yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartların oluşması nedeniyle ormanlara girişlerin yarından itibaren 1 Kasım’a kadar yasaklandığı bildirildi. Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulduğu belirtilen açıklamada, tedbirlere uymadığı tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacağı belirtildi. AA

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