Borç yükü çiftçiyi tarlasız bırakıyor

Artan girdi fiyatları nedeniyle tohum, gübre almakta zorlanan, maliyetleri karşılayamayan çiftçiler, üretime devam edebilmek için borçlanıyor.

Çiftçilerin bankalara olan borçları bir yılda yüzde 64,7, son 20 yılda ise 122 kat arttı. BirGün’ün haberine göre Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Baki Remzi Suiçmez, çiftçi borçlanmasında üç tane ana borç kaynağı olduğunu belirtti. Suiçmez, çiftçilerin üretimi sürdürmek için bankalar, Tarım Kredi Kooperatifleri ve üretim girdisi satın aldığı şirketlere borçlandığını ifade etti. Borcunu ödeyemeyen çiftçilerin ise ipotek karşılığı verdiği tarlasından, traktöründen ve hayvanından olduğunu belirten Suiçmez, “Borcunu ödeyemeyen çiftçilerin toprakları el değiştiriyor. En önemli tehlikelerden biri de budur” dedi. Girdi ve üretim maliyetleri düşürülmeden gıda enflasyonunun gerilemeyeceğini de belirten Suiçmez, yüzde 68,5’lik gıda enflasyonu ile dünya sıralamasında üçüncü olunduğunu kaydetti.