Türkiye'de 933 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 933 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 21 kişi vefat etti, toplam vaka sayısı 216 bin 873, can kaybı 5 bin 440 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda 'Daha çok test, daha çok vaka saptar. Test sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki ilişki ise bire bir değildir. 15 Haziranda 1.592 vaka sayısına ulaştığımız gün de test sayımız 42.000 idi. Test sayısı ihtiyaca göre değişmektedir. Sonucu belirleyen tedbirdir.' açıklamasında bulundu.

Okunma Sayısı: 525

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.