Vatandaş battaniyeye ‘sarıldı’

Kömür Satıcıları Esnaf Odası İzmir Şube Başkanı Düzyol ‘Kömür fiyatları da iki katına çıktı, yurttaşa ancak battaniye kaldı’ dedi.

Soba borularının da yüzde 100 zamlandığı ortaya çıktı. Döviz kurlarındaki rekor artış ve TL’deki tarihi değer kaybı, vatandaşın en temel ihtiyaçlarından olan ısınma sorununu da büyüttü. Doğal gaz, elektrik, kömür gibi dışa bağımlı enerji kaynaklarında fiyatların hızla artması, evlerde ısınma maliyetlerinin de katlanmasına neden oldu. Kazancının yüzde 27’sini ısınma faturalarına harcayan asgari ücretli daha ucuz alternatifler peşinde. Sobaya geri dönmek isteyen yurttaş ne yazık ki bu kez de kömürdeki fiyat artışlarının şokunu yaşıyor. İzmir Kömür Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Mustafa Düzyol “Kömür fiyatları da iki katına çıktı yurttaşa ancak battaniye kaldı” dedi. Ekonomi Servisi

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