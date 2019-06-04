"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 HAZİRAN 2019 SALI - YIL: 50

Mekânların ruhu, ruhumuza yansır mı?

Züleyha Aydın Kaba
04 Haziran 2019, Salı
Mekânların ruhu vardır. O Ruhu biçimlendiren ise, o mekânlarda yaşayanlar ve yaşanılanlardır.

Allah Rasülünün Arafat dönüşünde, Mina’ya gelirken Ebrehe ordusunun Ebabil kuşlarıyla helak edildiği muhassir vadisini süratle geçmesi boşuna değildir. Dağlarında bir şahsiyeti vardır ki, hassas ruhlar o şahsiyetin tezahürünü hissederler. Mekke’de ki Sebir dağında ehl-i kalp haşyet hissederken, Hira dağında neden emniyet hisseder? Çünkü “Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Mekke’den hicret ettiği ve küffarlar takibe çıktıkları vakit, Sebir namındaki dağa çıktılar. Sebir dedi: “Yâ Resulallah, benden ininiz! Korkarım, benim üstümde sizi vururlarsa, Allah beni tazib eder. Onun için korkarım.” Cebel-i Hira çağırdı: “Bana gel.” 1

Evet “Dünya boş değil. Hâlî dağlar, boş sahralar Cenab-ı Hakk’ın ibadıyla doludur.”2 Bir mekânda söylenen veya işlenen güzel sözlerden ya da güzel amellerden güzel ruhaniler yaratılır ve bunlar o mekanların ruhu hükmüne geçer. Zaten kainat, bizden başka varlıkların da, yani “Nârdan, nurdan, ateşten, ışıktan, zulmetten, havadan, savttan, râyihadan kelimâttan, esîrden ve hattâ elektrikten ve sâir seyyâlât-ı latîfeden halk olunan o zîhayat ve o zîruhlara ve o zîşuurlara” 3 da ev sahipliği yapmaktadır. İçinde Allah’a kulluk edilmiş böyle mekanlara girdiğimizde içimizi huzur kaplaması, orada bir ünsiyet hissetmemiz bundandır. Şimdi öyle bir belde düşünün ki, oranın dağında taşında Nur yazılmıştır, Nur okunmuştur, Nur hizmeti yapılmıştır. O topraklarda Nur ayakları iz bırakmış, her bir mekânına Ferdiyet makamının mazharı bir zatın nurani yakarışları sinmiştir. Yıllarca Risale-i  Nur’un büyük çoğunluğunun yazılmasına o mekanlar şahitlik etmiştir. Kur’ân’ın ahir zamandaki küfür karanlığını dağıtması için zuhur eden en büyük tefsiri, içinde yazıldığı o yerlere de işlemiştir. 

“Barla, ehl-i îmanın manevî imdadına gönderilen Risale-i Nur Külliyatının telif edilmeye başlandığı ilk merkezdir.“4 Bu şanslı ve şanlı belde, hâlâ nur müştakları ile şenlenmeye, onların duaları, tefekkürleri ve okudukları derslerle nurlanmaya, bu niyetle gelen yüz binlerce hakiki Talebe-i Ulûmdan feyiz alıp onlara bu feyzi yansıtmaya devam etmektedir. “Birbirlerini tanımasalar da, bilmeseler de okunduğu yerde nur saçar”  hakikati gereğince, ziyaretçileri birbirlerini tanımasalar da o nurun bırakıldığı, ziyaret eden herkesin bir parça Risale-i Nur okuyarak oradan ayrıldığı ve o nurlu ruhu devam ettirdiği bir beldedir Barla. Dolayısıyla buraya ziyarete gelenlerin ruhlarının teneffüs etmesi, huzur ve sekînet hissetmesi, basit bir nostaji veya bir algı yanılması değil, belki insanda  mevcut ama teşhis edilmesi mümkün olmayan birçok duygularla bir gerçeğin hissedilmesidir.

“Barla, millet-i İslamiyenin, husûsan Anadolu halkının başına gelen dehşetli bir dalalet ve dinsizlik cereyanına karşı, Kur’ân’dan gelen bir hidayet nûrunun, bir saadet güneşinin tulû ettiği beldedir.” 5

Madem “Birimiz ahirette birimiz dünyada olsak da biz yine beraberiz” 6 elbette, her biri bir veli hükmündeki Şamlı Tevfik’in, Mübarek Süleyman’ın, Muhacir Hafız Ahmed’in, Marangoz Mustafa’nın Ali Uçar’ın, Bayram Yüksel’in, Şem’i gibi Risale-i Nur’a hizmet etmiş yüzlerce kahramanın medfun bulunduğu bu bereketli beldede onların ruhaniyetleri arasında dolaşırken varlıklarını hissetmemek mümkün değildir.

Zirveye çıkmanın yetmeyip, Çam, Katran ağaçlarının üzerine çıktığı üstadlarının yolundan giderek dağa çıkmakla yetinmeyip orada çıkılabilecek ağaçlara çıkmayı da arzulayan nur talebelerinin, Üstadları gibi, hayalen birlikteliği hissetmesi ve empati kurması, tasavvufi tabiriyle nur talebelerinin bir nevi rabıtasıdır.

O halde Barla, nura müştak olan gönüllerce kesinlikle ziyaret edilmesi, görülmesi gereken bir beldedir.

Yeni ziyaret etmiş biri olarak tavsiyelerim, o mübarek belde, otantik halini hâlâ korurken ve çok fazla kalabalık olmadığı dönemleri tercih ederek bir an önce ziyaret etmenizdir.

Eğer İstanbul’da yaşıyorsanız ve otobüsle gidecekseniz, haftanın bazı günlerinde doğrudan Barla’ya kadar  giden otobüsü tercih etmeniz, işinizi ve yolda namazınızı vaktinde kılmanızı kolaylaştırır. Kalmak içinse Yeni Asya Sosyal Tesisleri misafirlerini bekliyor. Bu vesile ile orada bize yardımcı olan Ahmet Demirdöğmez abimize ve muhterem eşi Nurhan ablamıza teşekkür ederiz.

Dipnotlar:

1- Mektubat S.135. 2-Lem’a’lar S. 286. 3-Sözler. S.469. 4-Tarihçe-i Hayat. S.136.

5- A.g.e. S.136. 6-Tarihçe-i Hayat. S.600.

Okunma Sayısı: 220
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bayram o bayram ola hüznü keder def ola

    Tunceli'de 1 askerimiz şehit oldu

    Bir grup avukat mülteci ölümlerinden AB'yi sorumlu tuttu

    Sri Lanka'da 9 müslüman bakan istifa etti

    Trump'tan bayram mesajı

    Kabil'de memur taşıyan araca saldırı: 5 ölü

    Yıldırım: YSK mağdur etti

    CHP'li Öztrak: Müdürlerin kusuru yoksa seçim neden yenilendi?

    Tunus'ta olağanüstü hal bir kez daha uzatıldı

    İsrail, AB’nin yaptırdığı okulları satışa koydu

    Trump da dünyadan şikâyet ediyor

    Bilimsel yayın karnemiz zayıf

    AKP, YSK'nın kararına itiraz edecek

    Benzinde bayram öncesi indirim

    Ölümlü trafik kazaları yüzde 30 azaldı

    Arefe gününde şehitler unutulmadı

    AİHM'in görevden alınan hakim ve savcılar hakkındaki soruşturması devam ediyor

    Trump'ın zorlu İngiltere turu başlıyor

    Soruşturma geçiren seçim personelleri 23 Haziran'da yeniden görev yapacak

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bayram o bayram ola hüznü keder def ola
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Oyun hamuru reformu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bayramınız mübarek olsun
    Cevher İLHAN

    Trump’un “tahliye teşekkürü”
    Züleyha Aydın Kaba

    Mekânların ruhu, ruhumuza yansır mı?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Türkiye ile ABD arasında yaşanan krizler (1)
    Risale-i Nur'dan

    Bayramda kalpler ittihad ediyor
    Faruk ÇAKIR

    Bayramlara gölge düşmese...
    Atilla YILMAZ

    Bu safahat hoşuna mı gidiyor veya korkuyor musun?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.