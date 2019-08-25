"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 AĞUSTOS 2019 PAZAR - YIL: 50

Sıla-i Rahim ve ilmi birleştirmek

Züleyha Aydın Kaba
25 Ağustos 2019, Pazar
Malûm yaz tatili bitmek üzere.

Aileler tatillerde çocuklarına iman hizmeti verecek yerler arıyor. İki aylık ya da on beş yirmi günlük okuma programları tahribin kolay, tamirin zor olduğu zamanında ne kadar yeterli olur?

Nesiller arasındaki farkın bariz bir şekilde görüldüğü, ailelerin sosyal hayatın içinde debelendiği bir dönemde, bu tamiratı yapmak için okuma programları için çok emekler sarf ediliyor.

Çocukları herhangi bir okuma programına göndermeden önce, nasıl ki “en küçük daire kalp dairesi” ise en küçük program da ailedir ve akrabalarla yapılacak derslerdir. 

Dolayısıyla böyle programlar tertipleyip çocuklarımızı o programlara dahil etmektir. Bunun içi aileniz ya da akrabalarınızla bu tatillerinizi okuma programlarına çevirmeyi hiç düşündünüz mü?

Bir çoğumuzun köyünde babadan ya da dededen kalma evleri mutlaka vardır. Aileniz ve akrabalarınız içinde, sizin derdinizle dertlenen kişileri tesbit edip, bir hafta on günlük okuma programı yapılabilir.

Bizler ahir zamanda yaşıyoruz. Bediüzzaman, “Acele ettim kışta geldim. Sizler Cennet asa bir baharda geleceksiniz” 1 derken Risale-i Nurlar’ın farklı satır aralarında “aynı anda binler günahın hücum ettiğini” hatırlatarak, adeta uyanık olun diyor.

Hz. Ömer (ra) “Eğer deseler ki Cehenneme girecek son bir kişi var onun Ömer olacağından korkarım. Yine deseler ki eğer Cennete girecek olan son bir kişi var onun Ömer olacağından ümit ederim” sözünü unutamayız.

Evet, uzun olan ahir zamanın bir faslından geçiyoruz. Bu kadar hızlı geçen hayat-ı dünyevîye içinde süfyaniyetin tek gözlü dehası, sadece dünyaya meyletme arzusu farkında olmadan Müslümanlara da sirayet etmiş durumda.

Oysa Bediüzzaman, “Ey nefsim! Deme, ‘Zaman değişmiş, asır başkalaşmış; herkes dünyaya dalmış, hayata perestiş eder, derd-i maîşetle sarhoştur.’ Çünkü, ölüm değişmiyor; firâk bekàya kalbolup, başkalaşmıyor. Acz-i beşerî, fakr-ı insanî değişmiyor; ziyâdeleşiyor. Beşer yolculuğu kesilmiyor, sür’at peydâ ediyor“ 2 derken;

Madem kabir kapısı kapanmıyor. Hem madem Peygamber Efendimiz (asm) “Bildiklerimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız” 3 diyor. Hem madem Bediüzzaman, talebesine ahiret için “Korkma Zübeyir, titre” diyor, hem madem bütün dostlarımız kabir kapısında bizi yalnız bırakıyor, o halde elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışmalıyız.

Bunu işi başkalarına havale etmek yerine, “Ben nereden başlamalıyım” diyerek yapabiliriz inşallah.

Dipnotlar:

 1- Emirdağ Lâhikası, s. 344.

 2- B. Said Nursî, Sözler, 14. Söz; s. 156.

3- Tirmizî, Zühd, (2313).

Okunma Sayısı: 188
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Aile yara aldı, şiddet tırmandı
    📷

    Karikatürler

    Fransa'da göstericiler G7 zirvesini protesto ediyor

    İtalya Başbakanından koalisyon açıklaması

    'Myanmar ordusu hak ihlallerini sürdürüyor'

    'Nükleer anlaşmayı savunmak hukukun üstünlüğünü savunmak demek'

    Hakkari Çukurca'da bir askerimiz şehit oldu

    Trump: Kim Jong Un dürüst biri

    Erdoğan Rize-Artvin Havalimanı için tarih verdi

    Putin davet etti: Erdoğan MAKS-2019 Tatbikatı'nı izleyecek

    Edirne'de orman yangını çıktı

    Macron, Trump ile görüştü

    Suudi Arabistan açıkladı: Husilere ait bir İHA düşürüldü

    İdlip için Meclis toplansın

    Defter açılırsa bazıları insan yüzüne çıkamaz

    Avrupa’nın en büyük camii Çeçenya’da

    Yahudi akademisyen Finkelstein: İsrail, katil devlet

    Mısır çiftçisi, tüccara teslim oldu

    Çiftçi sayısı 10 yılda yüzde 38 azaldı

    'Yangın bitti ama nöbet bitmedi'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Aile yara aldı, şiddet tırmandı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Polat ve Nutku’ya rahmet
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman KOYUNCU

    İbni Arabî, Fahreddin-i Razi ve Bedüzzaman’da Allah’ın varlık delilleri
    Adnan NACİR

    Uzatmadan ve İşi Karıştırmadan...
    Faruk ÇAKIR

    Cinayet, cinayettir
    Risale-i Nur'dan

    Kalp, bu fânî dünyaya razı değildir
    Züleyha Aydın Kaba

    Sıla-i Rahim ve ilmi birleştirmek
    Songül Arslan

    “Ölen çiçeklere yazığım geliyor!” - 2
    Rifat OKYAY

    Nur hizmetinin hadimleri - 12

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.