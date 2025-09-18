Uganda yolcuları kalmasın

“Abi, Uganda’ya gidiyoruz, geliyor musun?” “Bu davete hayır demek mümkün değil elbette geliyorum” dedim. Süreç başlayınca Gidiş izni ve biletlerimiz alındı ve görev emri çıktı, yolumuz Afrika’nın incisi olarak bilinen Uganda’ya olacak.

Dizi: Uganda notları-1 - Dr. Aytekin COŞKUN (Genel Cerrahi Uzmanı)

Süreç başladı, ülke izni ve biletlerimiz alındı

“Abi, Uganda’ya gidiyoruz, geliyor musun?” “Bu davete hayır demek mümkün değil elbette geliyorum” dedim. Süreç başlayınca TİKA ve dernek, izin ve biletlerimizi aldılar ve görev emri çıktı, yolumuz Afrika’nın incisi olarak bilinen Uganda’ya olacak. Her zamanki gibi içimi heyecan kapladı. Uganda’ya ilk seferimiz. Afrika’nın birçok ülkesine gittim, ama Uganda’ya ilk olacak, ben de sizler kadar bazı bilgileri dağarcığıma kodlamalıyım.

Well Come to Pearl Africa: Afrika’nın incisine hoşgeldiniz

Tarih 01 Mayıs 2025, 18.50 uçağıyla Afrika’nın incisi Uganda‘ya uçuyoruz. Bugün işçi bayramı, biz de Allah’ın gönüllü işçileri olarak, Afrika’daki Müslüman kardeşlerimize sağlık elimizi uzatabilmek için yola koyulduk.

Heybemizi sırtımıza geçirdik ve içerisine uhuvvet, kardeşlik, arkadaşlık, ihlas, dostluk en önemlisi rıza-yı İlâhî prensiplerini koyduk. Ekibimiz muhteşem; Göz, Çocuk ve Genel Cerrahi Uzmanlarından oluşuyor. 2021 Tanzanya sonrası 4 yıl aradan sonra, bu yeni seferde bile o heyecanı her zamankinden daha fazla yaşıyoruz. Afrika insanı cezbediyor. Yeni yerler keşfetmek o gizem dolu kıtaya ayak basmak, masum, muhteşem ve güçlü imanları ile sağlam duran bu insanlara yardım elini uzatabilmek, anlatmaktan ziyade yaşamakla hayat buluyor.

Her yaşadıkları hadisede Rablerine tevekkül eden o insanlara kavuşmak, onlarla hemhal olmak, birlikte namaz kılmak, yemek yemek ve en önemlisi sağlık ihtiyaçlarını karşılamak, Cenab-ı Hakk’ın Şafiî isminin tecellisine şahid olmak, bizlere muhteşem duygular yaşatıyor.

Yeni Ekiple Tanışma

Ekibimizle hava limanında tanışıyoruz, ilk kez beraber çalışma fırsatımız olacak. Sohbetle birlikte yeni arkadaşlıklar için ilk adımlar atıldı.

Muhteşem bir ekibimiz var, işin ilginç tarafı bugün 1 Mayıs, yani işçi bayramı, öncelikle tüm işçi kardeşlerimizin bayramını kutluyor, Allah’ın işçisi olmakla da tekrar iftihar ediyor, ilmimizin zekâtını sadakasını vermek adına bu güzel 1 Mayıs bayram sabahı yollara düşüyoruz. “Görelim neyler neylerse güzel eyler” cümlesini, her zaman yine-yeniden heybemizin en üst kısmına asıyoruz. Gayemiz hizmet etmek, yardım etmek, sağlık alanında ulaşılmayan bu insanlara ulaşmak, ıztıraplarını mescid, okul, medrese, sağlık kampı, aynî ve nakdi yardım konularında hayli yol almışlar. Burada işi ehline vermek önem kazanıyor. “İştirak-i a’mâl-i uhreviyeye düsturu” çok önemli. Bu tarz hizmetlerde yurt dışındaki kardeşlerinizle iletişime geçebilmek, sizi karşılayacak elemanların olması çok büyük kolaylık. Karşılama, yol yöntem bilme, Transport, araba tutma, eşyaların taşınması ve kalacak yerlerin belirlenmesi halledildiğinde asıl sorunlar çözülmüş oluyor.

Rıza-yı İlâhî Düsturumuz

İyilik bizim işimiz, rıza-yı İlâhî düsturumuz, ihlas yapımız diyerek bu tarz görevlere hayır demek bizlere yakışmıyor, çok şükür 2009’-dan beri yollara düşüyoruz.

“Amelinizde rıza-yı İlâhî olmalı” diyen Üstadımız Bediüzzaman’ın yol haritası ile yola koyulmak da ayrı bir keyif. Reklam olmaması sebebi ile STK’nın ismini paylaşmıyoruz, ama yurt dışında bu tarz hizmetleri yapabilmek için TİKA ile iş birliği gerekiyor. Bir nevi devlet sizin oralarda eliniz ayağınız, gücünüz kuvvetiniz oluyor. Kolay işler değil, masa başından ahkâm kesmekle bu hizmetleri yapabilmek çok zor, bizzat sahada olmalısınız, yapacağızdan ziyade yaptık diyebilmelisiniz. Uzun zamandır bu hizmetlerin içinde biri olarak, birçok STK ile çalıştım. Bazı STK’lar, uzmanlaştığı dallarda çok başarılı işler çıkarıyorlar, bu yüzden destek olmak, birlikte hareket etmek, güç ve kuvvet vermek farz-ı ayın gibi geliyor bana.

Fatih Yargı Ağabeyin başında olduğu “Avustralya Nur The Light” vakfı da bunun bir örneği. Sayıları artar inşallah.

Gideceğimiz bölge çok fakir ve burada yaşayan Müslümanlar çok sıkıntıda. Afrika’nın birçok yerine dağılmış, azınlık şeklindeki Müslümanların yardımına koşmak da bir yerde görevimiz. Yakın dönemin en önemli yardım edilmesi gereken yer, elbette ve hiç şüphesiz Gazze, mutlaka Gazze’ye gitmek lâzım, gidebilen arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Maddî ve manevî olarak Gazze’nin yanındayız, katil İsrail’i, insanlığı yok etmeye çalışan ve soykırım uygulayan İsrail’i lanetliyoruz.

UGANDA’YI TANIYALIM

Resmî adıyla Uganda Cumhuriyeti, Afrika kıtasının doğu kesiminde yer alan, denize kıyısı olmayan bir kara ülkesi.

Sudan, Kenya, Tanzanya, Ruanda ve Kongo ile komşu ve başkenti Kampala. Uganda zengin tabiî kaynaklarıyla önemli bir ekonomik potansiyeli olan bir ülke. Verimli toprakları, zengin su ve enerji kaynaklarına sahip. Son yıllarda istikrarlı büyüyen ekonomisi ve 30 milyar doları aşan GSYİH ile Sahra altı Afrika’nın dikkat çeken ülkelerinden biri olmuş durumda. Dünyanın ikinci büyük gölüne(Victoria) kıyısı olması sebebiyle iklimi yaşanılabilir bir ülke konumunda. Tanzanya, Kenya ve Uganda, göle kıyısı olan ülkeler olması hasebi ile Avrupa ve Amerika’nın zenginlerini buralara çekmişler. Göl kıyısı özel malikâneler ve dünya çapında meşhur otel zincirleri ile dolmuş durumda. Hıristiyanlık baskın din, nüfusun yaklaşık %82’si Hristiyan, %13’ü Müslüman.

Yarın: Afrikalı masumlar bizleri bekliyorlar