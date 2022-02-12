"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ - YIL: 52

Hayat bir mücadele değil, muavenettir

12 Şubat 2022, Cumartesi
Hayatın maksat ve mahiyetinden habersiz olanlar, “hayat bir mücadeledir” diyerek, kendi hayatlarının devamı ve rahatlarının korunması için başkalarının hayatını hiçe sayarlar. Halbuki, kânattaki fıtrî işleyişe bakanlar, her şeyin birbirine yardım ettiğini, tam bir dayanışma içinde işlediğini göreceklerdir.

Bu nasıl bir mücadele ki, hiç kimseden en ufak bir beklentisi olmayan toprak, bitkileri beslemek için kazma ile, bel ile karnının yarılmasına, pulluk ile yüzünün yırtılmasına, traktörle ve biçerdöverle üstünde gezilmesine müsaade ediyor. Bunu yaparken de fıtrî bir vazifeyi yerine getirdiği için memnun oluyor.

Ağaçlar, sebzeler, otlar, kendileri çamurlu bir suyla iktifa ederken, insanlar ve hayvanlar beslensinler diye tatlı meyveler, besleyici sebzeler, lezzetli yemişler veriyorlar. Bu fedakârlığı yaparken, ne kendi aralarında, ne de insanlarla ve hayvanlarla bir mücadele içinde olmuyorlar. Gayet uyumlu ve ahenkli bir şekilde vazifelerine devam ediyorlar. 

Hayvanlar da insanlara yardımcı olmak için yük taşıyorlar, insan taşıyorlar, sütünden, yününden, tüyünden vererek insanların hayatını kolaylaştırıyorlar. Hatta, insanın temel gıda ihtiyacını karşılamak için canlarını feda ederek etlerini insanlara sunuyorlar. Eğer hayat bir mücadele olsaydı, insandan kat kat güçlü olan, hızlı koşan, hatta uçmak için kanatları olan hayvanlar, insana yem olmamak için bu özelliklerini kullanarak mücadele ederlerdi. Belki de sürü halinde insanın üzerine yürüyerek intikam almaya çalışırlardı. 

Bir ormanda yüzlerce çeşit ağaç, binlerce sınıf bitki ve hayvan, tam bir uyum, ahenk ve yardımlaşma içinde yaşayıp giderler. Ağaçlar kuşlara yuva ve barınak olur, sarmaşıklara merdiven olur, meyveleriyle kuşları, böcekleri ve sair hayvanları besler. “Yırtıcı hayvan” dediğimiz mahlûklar, tabiatta ölü hayvan leşlerini yiyerek onları ortadan kaldırır, temizlik yaparlar. Arılar, insan için şifalı ve tatlı bir gıdayı hazırlarken, aynı zamanda bitki çiçeklerinin döllenmesine yardım ederek onların üremesini sağlar. Yani tabiatta tam bir yardımlaşma, dayanışma ve ahenk hüküm sürmektedir. Mücadele bunun neresinde? Bu faaliyetlere mücadele değil, “muavenet” demek gerekmez mi?

“Hâlık-ı Kerîm’in kerem düsturlarından ve erkân-ı kâinatta kemâl-i itaatle imtisal edilen düstur-u teavünle, nebâtat hayvânâtın imdadına ve hayvânat insanların yardımına koşmasından tezahür eden o umumî kanunun rahîmâne, kerîmâne cilvelerini cidal zannedip, ‘Hayat bir cidaldir’ diye, ahmakane hükmetmişsin... Acaba zerrat-ı taamiyenin (gıda zerrelerinin) kemal-i şevkle beden hücrelerinin gıdalandırılması için koşmaları nasıl cidaldir? Nasıl bir çarpışmaktır? Belki o imdat ve o koşmak, Kerîm bir Rabbin emriyle bir teavündür.” (Lem’alar, 17 Lem’a)

Demek ki hayat, insanın bakış açısına göre anlam kazanıyor. Dinsiz felsefenin gözüyle bakılırsa, “hayat bir mücadeledir” sözü bu felsefenin temelini teşkil eder. Bütün canlılar, bir cidal, çarpışma ve mücadele halinde görülür. İman gözlüğü ile bakılırsa, her şeyde bir yardımlaşma, dayanışma ve ahenk olduğu görülecektir.

Okunma Sayısı: 227
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Büyük demokrasi buluşması bugün

    "Yarınımız ipotek altında"

    "Basın ağır yaptırımlarla susturulmaya çalışılıyor"

    AB'den Ukrayna'ya 1,2 milyar avroluk destek

    'Rusya Ukrayna'yı her an işgal edebilecek durumda'

    Türkiye'de 95 bin 65 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    Japonya, Ukrayna'daki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi

    Finlandiya, ABD'den 64 adet F-35 savaş uçağı alacak

    Almanya'dan Ukrayna-Rusya gerilimine ilişkin açıklama

    "Rusya, Pekin Olimpiyatları bitmeden Ukrayna'yı işgal edebilir"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Nebati ile görüşecek

    Müslümanlar Tokyo Camii'ne akın etti

    "Avrupa'da silahlı çatışma riski var"

    Biden'dan Ukrayna'daki ABD vatandaşlarına çağrı: Ülkeyi terk edin

    Reisi: Viyana ve New York'a asla umut bağlamıyoruz

    Libya Başbakanı: Görevimin başındayım

    NATO'da savunmaya en fazla bütçe ayıran ülke Yunanistan

    İtalyan belediyeler artan elektrik fiyatlarını protesto etti

    Japonya, Pfizer'in Kovid-19 haplarına kullanım izni verdi

    "Ocak ayında Yemen'de 234 sivil öldürüldü"

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Beklenen buluşma
    Ahmet BATTAL

    Dağlardan ümitliyiz
    Genel

    Büyük demokrasi buluşması bugün
    Cevher İLHAN

    Elektrikte rant laçkalaştırdı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Neden e-gazete yanında mutlak kâğıt baskı?
    Risale-i Nur'dan

    Şuhur-u mübarekede kudsî servet artıyor
    Mehmet ÇETİN

    Risale-i Nur’da Japon konuları-3
    Yasemin YAŞAR

    Hizmet-i imaniyedeki muvaffakiyetin sırrı
    Abdil YILDIRIM

    Hayat bir mücadele değil, muavenettir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.