Kalbin tozunu almak

Temizlik hususunda çok titiz ev hanımları vardır.

Evlerini ve eşyalarını temiz tutmak için çırpınırlar. Durmadan bir şeylerin tozunu alırlar. Ellerinde temizlik bezleri hiç eksik olmaz. Evlerine girip çıkanları durmadan uyarırlar. “Şuraya basma, buraya dokunma, kırıntı dökme…” İnsanın evini ve eşyasını temiz tutması elbette güzel bir şeydir. Böyle ev hanımlarını tebrik ediyoruz.

Yine öyle insanlar vardır, kıyafetlerinin temiz olmasına çok dikkat ederler. En ufak bir lekeye tahammülleri yoktur. Yağmurlu havada yolda yürürken ayakkabılarına çamur bulaşacak diye taşlar üzerinde sekerek yürürler. Üzerlerine bir kıl düşse, hemen çırparlar, âdeta üzerlerine toz kondurmazlar. Böyle temiz ve titiz insanları da tebrik ediyoruz.

Ama her an temiz tutulması gereken, üzerine toz kondurmayacağımız bir şey daha vardır ki, o da kalbimizdir. Kalbini ihmal eden, ruhunu temizlemeyen gönlündeki kara bulutları dağıtamayanlar, evlerini ve elbiselerini ne kadar temiz tutarlarsa tutsunlar, bu temizlik onları kurtarmayacaktır.

Dünyanın telaşı, meşguliyetleri, hayatın getirdiği yükler, çevre şartları, nefsin ve şeytanın vesveseleri ile kalbimiz de devamlı tozlanmakta ve kirlenmektedir. İhlal ettiğimiz her bir hak, ihmal ettiğimiz her bir vazife, işlemiş olduğumuz her bir günah, kalbimizi kirletmekte ve karartmaktadır.

Bir Hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurur:

“Günah işlendiği zaman kalpte bir kara leke olur. Eğer sahibi pişman olur, tövbe ve istiğfar ederse kalp yine parlar. Etmez de günah tekrarlanırsa, o leke artar, sonra artarak bir dereceye gelir ki, leke bir kılıf gibi bütün kalbi kaplar.” (Tirmizî)

Bediüzzaman Hazretleri de bu hadisin tefsirini şu şekilde yapar:

“Günah kalbe işleyip, siyahlandıra siyahlandıra, tâ nur-u imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Herbir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah, istiğfarla çabuk imha edilmezse, kurt değil, belki küçük bir mânevî yılan olarak kalbi ısırıyor.” (Lem’alar, 2. Lem’a)

Her insan yanlış yapar, hata eder, günah işler. Bu günahlar kalpte bir leke bırakır. İşte temiz ve titiz insan, öncelikle kalbine bir leke düşürmemeye çalışan, istemeden düşen bir lekeyi farkettiği anda da hemen onu çıkarmak için tövbe eden insandır. Kalp lekesini çıkaracak en iyi temizleyici de, hemen tövbe etmek, istiğfar getirmektir.

Bazı rivayetlerde de, “Kalp Allah’ın evidir” sözünün Hadis olduğu geçmektedir. Bakımı ve temizliğ yapılmayan, eskiyen ve yıpranan yerleri tamir edilmeyen evlerin zamanla yıkılıp viran olduğu gibi, insan kalbi de ihmal edilir, bakımı yapılmazsa, o da zamanla viran olur, yıkılır gider. İnsanlar, nasıl evlerini temiz tutmak için titizlik gösteriyor, ona bir toz kondurmamak için çırpınıyorlarsa, Allah’ın evi kabul edilen kalplerini de kendi evlerinden daha temiz, daha düzenli ve bakımlı tutmak zorundadırlar.

Günlük hayatın akışı içinde bir çok haramlarla, günahlarla karşılaşıyoruz. Her günah, kalbimizde bir leke bırakıyor. Bu leke büyümden tövbe silgisi ile hemen silip temizlemezsek, bütün kalbi kaplar, karartır.

Kalbimizi her an temiz tutumak, ona toz kondurmamak için sık sık tövbe etmek gerekmektedir. Evimizi temiz tutmamız için elimizden düşürmediğimiz el bezleri gibi, kalbimizi her daim temiz tutumak için de dilimizde tövbe istiğfarı eksik etmemeliyiz.