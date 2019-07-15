"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

İnsan aldanır

Abdülbakî ÇİMİÇ
15 Temmuz 2019, Pazartesi
İnsan nefis itibarıyla zayıftır, noksandır ve aldanır.

Bediüzzaman da kendi nefsi üzerinden bizim nefsimize ders-i ibret kabilinden “Evet, insan aldanır. Ben de öyle bir dessasa aldandım.” 1 der. Bu tesbit elbette ki bizlere bir ders ve îkazdır. Her daim teyakkuzda olmamız gerektiğini bildiren bir sözdür. 

Çünkü “Herkeste nefs-i emmâre bulunur. Bazı da hissiyat-ı nefsiye damarlara ilişir, bir derece hükmünü kalb, akıl ve ruhun rağmına olarak icra eder. Nefis ve hevâ ve his ve vehim bazan aldatıyorlar.” 2 Buna binaen Bediüzzaman’ın îkazları “nefis ve hevâ ve his ve vehme bakıyor.”

İnsanın aldanmasının bir diğer ciheti de Lem’alar’da şöyle ifade edilmiş: “Hem insanda hissiyat galip olsa, aklın muhakemesini dinlemez. Heves ve vehmi hükmedip, en az ve ehemmiyetsiz bir lezzet-i hazırayı ileride gayet büyük bir mükâfâta tercih eder. Ve az bir hazır sıkıntıdan, ileride büyük bir azâb-ı müeccelden ziyade çekinir. Çünkü tevehhüm ve heves ve his, ileriyi görmüyor, belki inkâr ediyorlar.” 3 Şu halde insanın aldanması, mahall-i imân olan kalb ve aklın susarak mağlûp olmasındandır. Yani his ve hevesin ve vehmin galebesiyle akıl ve kalbin mağlûbiyetinden ileri geliyor. Yoksa imânsızlıktan ileri gelmiyor.

İnsan mahiyeti itibariyle fiillerinde ve kavillerinde her daim dengeyi tutturmalıdır. Ancak bu hâl her daim sabit olmuyor. İfrat ve tefrite düşüyor. Hâlbuki ifrat ve tefrit ikisi de muzırdır. “Fakat ifrat, tefrite sebep olduğundan, daha kabahatlidir.” 4 Bu sebeple olsa gerek “Sırat-ı müstakîmi göremeyen, ifrat ve tefrite düşer. Muvazenesiz ve mizansız olan çok aldanır, aldatır.” 5 Hakkı arayan ve hakka âşık olan insan fıtraten mükerremdir. Hakka taraftar olan elbette hadd-i vasatta kalmalıdır. Hadd-i vasat, istikametli yol olan adl ve adalettir. Allah’ın razı olduğu kulluk da budur. Ancak insan hata yapmaya müsait bir fıtratta halk edildiğinden aldanabilir. Fıtrat-ı insana ekilen temâyülât-ı şerriye taneleri neşvünemâ bulmak için bir suya muhtaçtır. Bu su, hevâdan gelse, şer taneleri neşvünemâ bulur. Şimdiki şu medeniyet-i habisenin heyet-i içtimaiyeye verdiği tesir bu kabildendir. O bab-ı fitneyi kapatmakla suyu hûdâ tarafından vermek lâzımdır. Zaten insan da bu cihetle imtihana tabidir. Secayâ-yı hasene tanelerinin suyunun, hüda tarafından verilmesi lâzımdır. İşte böylesi bir çekirdek (ki habbe-i kalbtir) onun suyu İslâmiyet, ziyası da imandır. İslâmiyet suyu ve iman ziyasıyla sulanan ve ziyalanan kalb, secayâ-yı hasene tanelerini neşvünemâlandırır.

Bediüzzaman’ın bir diğer aldanılan yer tesbiti menfî siyâsettir. “Siyâset cazibesi seni aldattı.” 6 der. Bu gün fiilî ve menfî siyâsete girip istiklâliyetini muhazafa eden neredeyse yok gibidir. Menfî siyâsetin cazibesine kapılanların kendi ikrarlarıyla aldandıklarını ifade etmeleri, Bediüzzaman’ın bu hükmünü ispat eder. Çünkü siyâset-i dünyevîye aldatıcıdır. Bediüzzaman da Mektubat’ta siyâset yoluyla dine hizmet etmenin müşkülâtlı ve hatarlı olduğunu şöyle ifade eder: “Eski Saîd, bir miktar siyâsete girdi. Belki siyâset vasıtasıyla dine ve ilme hizmet edeceğim diye beyhude yoruldu. Ve gördü ki, o yol meşkûk ve müşkülâtlı ve bana nisbeten fuzuliyâne, hem en lüzumlu hizmete mâni ve hatarlı bir yoldur. Çoğu yalancılık; ve bilmeyerek ecnebî parmağına âlet olmak ihtimali var.” 7 Ayrıca “Siyâset-i hazıra, o kadar çok yalan ve hile ve şeytanet içine girmiş ki, vesvese-i şeyâtîn hükmüne geçmiştir.” 8 İşte böyle menfî siyâset cazibesi insanı aldatır.

İnsanın bir diğer aldandığı nokta cerbezedir. Cerbeze, hakkı batıl; batılı hak görecek ve gösterecek kadar aklın ifrat mertebesinin bir fiilidir. “Müteferrik büyük işlerde yalnız kusurları görmek cerbezeliktir; aldanır ve aldatır. Cerbezenin şe’ni, bir seyyieyi sümbüllendirerek hasenata galip etmektir.” Ayrıca “Hem de büyük işlerde yalnız kusurları gören, cerbezelik ile aldanır veya aldatır.” 9 Bundan dolayıdır ki cerbeze, zulm-ü şedittir. Hem de cerbeze ile, insan adalet yaparken zulme düşüyor. Çünkü cerbeze ile hareket eden insan müteferrik kusurları bir an-ı seyyalede vuku bulmuş gibi hüküm veriyor, aldanıyor ve aldatıyor. Hakikaten, cerbeze, envaiyle garaibin makinesidir. Bu zulm-ü şedid olan müdhiş maraz ve musîbetimiz, cerbeze ve gurura istinad eden tenkiddir. Cerbeze ile hareket eden adam insafsızdır. Çünkü muvazenesizdir. Bütün ihtilâfların sebebi, hâkim-i zâlim olan cerbezedir. Tenkit fikri ve menfi düşünceye dayanan cerbeze, daima zâlimdir. Tez elden bu marazdan kurtulma çaresi aranmalıdır. Risale-i Nur mizanları bu marazın çâre-i yegânesidir.

“Elhasıl: Cerbeze bir hâkimdir. Yalnız seyyiat tarafını konuşturmamalı; onun hasmı olan hasenatı da dinlemeli, sonra muvazene edip, mizan-ı haşirdeki hükm-ü âdilâne gibi râcih gelene muhabbetle hak vermelidir.” 10

Dipnotlar:

  1- Sözler, s. 55. 

  2- Lem’alar, s. 401. 

  3- Lem’alar, s. 220. 

  4- Muhakemat, s. 40. 

  5- Muhakemat, s. 74. 

  6- Sikke-i Tasdik-i Gaybî, s. 316.

  7- Mektubat, s. 102.

  8- Sözler, s. 784. 

  9- Eski Said Dönemi Eserleri (Münâzarât), s. 249. 

10- Eski Said Dönemi Eserleri (Tuluat), s. 572.

Okunma Sayısı: 258
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Darbeye lanet hukuka davet

    Hak ihlâllerinde yine 2. sıradayız

    Bu yanlıştan dönmeliyiz

    10 adımda çocukla seyahat

    7 günlük tercih için 13 tavsiye

    İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak İran açıklaması

    İran, ABD ile müzakere için şartlarını açıkladı

    İsrailli bakandan küstah talep

    Fransa'da Bastille Günü kutlamalarında 152 kişi gözaltına alındı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 tarihimizin en önemli anlaşması

    Hakkari'de 3 askerimiz şehit oldu

    Halk Macron'u yuhaladı ve istifaya davet etti

    Çad'da bir yıldan fazla uygulanan sosyal medya sansürü kaldırıldı

    Karpuz tarlada kaldı

    Asgarî ücretli 128 gün devlete çalışıyor

    Giresun'da minibüs dereye devrildi: Ölü ve yaralılar var!

    Hindistan Ay'da su arayacak

    Yaralanan askerden acı haber!

    Süper Lig'in fikstürü 17 Temmuz'da belli olacak

    Tarihte yolculuğa davet ediyorlar...

    En Çok Okunanlar

    Feyzullah ERGÜN

    Asırların hekimi Er-Râzîden hikmetler (4)
    Genel

    Bu yanlıştan dönmeliyiz
    Genel

    AKP, derin yapıyla uzlaştı
    Genel

    Darbeye lanet hukuka davet
    Mehmet KARA

    15 Temmuz’un 3. Yıldönümü… Adalet ve demokrasi ortak paydasında birleşilmeli
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “S-400 şantajı” nasıl aşılacak?
    Ali FERŞADOĞLU

    Nazardan korunmanın yolları (1)
    Genel

    Hak ihlâllerinde yine 2. sıradayız
    Yeni Asya'dan Size

    Medrese-i Yusufiye kampanyamıza yoğun ilgi artarak devam ediyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.