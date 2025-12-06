"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 ARALIK 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Gideceğiz

İbrahim Günaydın
06 Aralık 2025, Cumartesi
“Andolsun ki, sizi ilk defa yarattığımız gibi, teker teker bize geleceksiniz ve dünyada size verdiğimiz (mal, mülk, para, evlâd, vs. gibi) şeyleri arkanızda bırakacaksınız. Yaratılışınızda ortaklarımız sandığınız şefaatçilerinizi de yanınızda göremeyeceğiz. Andolsun, aranız açılmış ve ilâh zannettiğiniz şeyler sizden kaybolup gitmiştir.” 1

Bu dünyaya irademizin dışında geldik. Yine aynı şekilde istek ve irademizin dışında bu dünyadan ayrılacağız. Bu durum da gösteriyor ki;  başka küllî bir irade, imtihan için bizi bu fânî dünyaya göndermiştir. Bakalım hangimiz inanıp sâlih amel işleyecek, veya inanmayıp tâlih amel işleyecek, diye demek için bu âleme yollamıştır. Yunus Emre: “Üryan idik geldik pazara, bir kefen alıp döndük mezara” demiştir. Bu geçici dünyaya üryan geldik ve dünyadan da üryan ayrılacağız.

Bu âlemde nemiz varsa bırakıp gideceğiz. Çok sevdiğimiz, çocuklarımızı, aile efradımızı, arabamızı, evimizi, dostlarımızı ve aşık olduğumuz dünyamızı ve Allah’ın bize sunduğu bütün nimetleri geride bırakıp mezara er geç gireceğiz. Yalnız olarak ve sadece bize eşlik edecek amellerimizle kabre gireceğiz. Orada geçerli akçe, iman ve salih ameldir. İman,  ibadet, iyilik, ihlâs ve sevaplarımızdır.

Sevip arkada bıraktıklarımızın çok karmaşık hesapları bizi zor durumda bırakırken; iman ve salih amellerimiz bizim işimizi kolaylaştıracak ve âhirette mutlu edecektir. İşte bu bakımdan; bize en çok lazım olan ve bizi Cennette mutlu edecek şeyler geride bıraktıklarımız değil, bizimle beraber kabre giren hayırlı ve sevaplı işlerimizdir. Peygamberimiz (asm): “İnsan öldüğü zaman amel defteri kapanır. Ancak üç kişinin amel defteri kapanmaz. Bunlar:

1. Dünyada kendisine dua eden hayır ve hasenât sahib evladı.

2. Dünyada yaptırdığı veya yapılmasına sebep olduğu yol, köprü, çeşme, medrese, vs. gibi sadaka-i câriye türü şeyler.

3. İstifade edilmek üzere geride bırakılan kitap, vs. gibi matbu veya yazılı eserler.

Demek ki bizi iki âlemde de mutlu eden şeyler, bizimle âhirete gelebilen sevaplı ve hayırlı işlerimizdir. Manevî sevap şirketlerimizdir. İşte en büyük yatırım bunlardır. Başta tahkikî iman, namaz, niyaz, zekat, sadaka, tebliğ ve hayırlı hizmetlerimizdir. En büyük zenginlik, uhrevî sevap zenginliğidir. Cennetteki köşkler, saraylar ve rıza-yı İlâhîdir.  İhlâstır ve rü’yetullah’la müşerref olmaktır. Önemine binaen Bediüzzaman Hazretleri: “Âhirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde, fânî dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme” diyerek bu husûsa dikkat çekmiştir. “Tahkikî imana sâhip olup da imanlarına herhangi bir haksızlık, zulüm ve şirk  bulaştırmayanlar var ya, işte güven, emniyet, huzur ve mutluluk onlarındır. Ve hidâyete erip doğru yolu bulanlar da onlardır.” 2 

İman, istikâmet, ihlâs, istişâre, uvvet, tesânüd, muhabbet, adalet, salih amel, Kur’ân ve sünnet üzere kalınız.

Dipnotlar:

1-En’âm: 94, 2-Ags.: 82

Okunma Sayısı: 226
Yorumlar

