Almanya’da Kur’an okuma yarışması

Almanya’nın Bielefeld kentinde İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) İrşad Başkanlığının düzenlediği “35. Kur’an-ı Kerim Tilavet Yarışması” yapıldı.

Bielefeld’deki “35. Kur’an-ı Kerim Tilavet Yarışması”nı, 10-13 yaş grubunda Linz Bölgesi’nden Emin Tayyip Özalp, 14-18 yaş grubunda da Güney Hollanda Bölgesi’nden Furkan Vural kazandı. IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, bu yarışmalarda Kur’an-ı Kerim’in güzel okunması kadar Kur’an’ın güzel temsil edilmesinin de önemli olduğunu söyledi. Kur’an’ın bir barış rehberi olduğunu ve onu yanlış yorumlayanların Kur’an’ı tanımadığını belirten Ergün, “Kur’an, yaşatmak için, diriltmek için gönderilmiştir. Merhamet, şefkat ve adil olmak Kur’an ahlakıdır.” dedi. AA

Okunma Sayısı: 35

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