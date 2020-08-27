Bir hadisle hayatı değişti

Mısırlı oyuncu Mediha Kamil, herkesin ilgisini kazandığı sırada karşılaştığı hadis-i şerifle oyunculuğu bırakarak tesettüre girdi.

KariyeRinin zirvesinde, tanınan ve sevilen bir oyuncu iken İslâmî hayatı seçen Mısırlı yıldız Mediha Kamil, daha ilkokuldan itibaren rol ve taklit yapma becerisiyle dikkatleri çekmişti. Gzt sitesinde yer alan habere göre Mediha Kamil, Kahire’de üniversite okurken, bir yandan da tiyatrolarda roller almaya başladı.

Oyunculuğu bıraktı, tesettüre girdi

1966’da Mısır’ın ünlü aktörlerinden Ferid Şevki’yle birlikte “Hapiste 30 Gün” filminin başrolünde oynayacak kadar tanındı. Sonraki yıllarda büyük bir şöhret kazanan Mediha Kamil, kısa zaman içinde Mısır’ın en tanınan ve sevilen kadın oyuncularından biri oldu ve pek çok filmde oynadı. Sadece Mısır’ın değil Arap dünyasının en ünlü yıldızlarından biri haline gelen Mediha Kamil, 1992’de, ünlü yönetmen Adil Asar’ın “Şeytanın kapısı” adlı filminde başrolken çekimlerinin tamamlanmasına az bir süre kala, aldığı ani kararla sinemayı ve film endüstrisini tamamen bırakıyor. Birdenbire ne olmuştu?

Kur’ân okurken vefat etti

Mediha Kamil, vefatından önce kendisiyle yapılan son röportajda, “Bir gün Resulullah’ın ‘Güçlü mü’min, Allah’a, zayıf mü’minden daha hayırlı ve sevimlidir’ hadisini okudum. Allah’ın kullarının güçlü olmasından hoşlandığını fark ettim ve güçlü olmaya karar verdim. Hayatımı gözümün önünden geçirdim. Ün, şöhret, para ve renkli sahneler, hayatımdaki en zayıf şeylerdi ve beni de zayıflatıyordu. Ben de sahne ışıklarının gerisine çekilmeye karar verdim” diyor. Hayatını tamamen değiştirme adımının ilk somut göstergesi olarak tesettüre girdi. Kendisini ilme, ibadete ve muhtaçlara yardım faaliyetlerine verdi. Parlak bir kariyerin ardından, herkesin özendiği ve hayranlık duyduğu bir kişi iken İslâmî hayatı seçen Mediha Kamil, tam da hayalini kurduğu şekilde vefat etti. Sahurdan sonra namazını kılmış vaziyette, Kur’ân okumaya başlamıştı ki, ecel kapısını çaldı. Geçirdiği kalp kriziyle ahirete intikal etti.