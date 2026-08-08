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10 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Ziya Mırmır’a dua ile

08 Ağustos 2026, Cumartesi 00:40
Bediüzzaman Said Nursî’nin “Büyük İbrahim” diye yâd ettiği İnebolulu talebelerinden İbrahim Mırmır’ın oğlu, Üstadı ilk defa Emirdağ’da ziyaret etmiş olan, son şahitlerden Ziya Mırmır, daha 12 yaşlarında Risale-i Nur hizmetlerine başlamıştı.

1953 yılında ilk defa Üstad Bediüzzaman’ı Emirdağ’da ziyaret eden, ayakkabıcılık mesleği yapan Ziya Mırmır, 19 yaşında Bediüzzaman’a hediye olarak ayakkabı yapar.

Üstadın yine İnebolulu talebelerinden Ahmed Nazif Çelebi’nin teksir makinesiyle Risaleleri çoğaltma hizmetlerine iştirak eden Mırmır, son nefesine kadar iman ve Kur’ân hizmetinde bulunur.

5 Ağustos 2016 tarihinde, 82 yaşında vefat eden Ziya Mırmır’ın kabri İnebolu’dadır. Vefatının dokuzuncu sene-i devriyesinde Ziya Mırmır’ı rahmetle yâd ediyoruz.

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  • Mehmet Emre

    8.08.2026 12:26:20

    Allah rahmet eylesin mekanı Cennet olsun inşallah.

  • Resneli Niyazi

    8.08.2026 04:57:19

    C. Allah rahmet eylesin!

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