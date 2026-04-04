Mehmet Emin Birinci’ye rahmet duası ile

Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin yakın talebe ve hizmetkârlarından Mehmet Emin Birinci Ağabeyi vefatının 19. yılında rahmetle yâd ediyoruz.

1933’te Rize-Pazar Hisarlı köyünde dünyaya gelen Mehmet Emin Birinci, Ankara ve İstanbul’da Risale-i Nur neşriyatı ile başlayan hizmet hayatını ömrünün sonuna kadar devam ettirdi. Üstad Bediüzzaman Said Nursî'yı ilk defa 1953’te İstanbul’da ziyaret etti. Öğretmenliği bırakarak Nur hizmetine girdi. Bundan sonra Bediüzzaman’ı pek çok defa ziyaret etti. Risale-i Nur'un neşir hizmetinde bulundu. Nur Risalelerini matbaada ilk bastıranlardandır. Ömrünün sonuna kadar gerek yurt içinde gerek yurt dışında Nur Risalelerinin yayılması ve okunması için gayret gösterdi. Yeni Asya’nın ilk çıkışında ve neşriyat hizmetlerinde emeği geçenlerdendi.

Namazda vefat etti

Birinci Ağabey, namazı vaktinde kılmaya gösterdiği hassasiyetle ve herkesi namaza teşvik etmesiyle biliniyor. Vefatından önce kanser tedavisi gören Birinci’nin son anlarıyla ilgili olarak Dr. Said Çeleğen şu bilgileri vermiş: “Sabah saat 09.00 sularında sekerât dediğimiz ölüm moduna girdi. Şuurunu kaybetmişti. Ama dudakları, dua eder gibi sürekli kıpırdıyor, Allah diyordu. “Öğle ezanı okunmadan önce, yattığı yerde abdest alır gibi yaptı. Sonra ezan okununca namaza durur gibi hareketlerde bulundu. Böylece ruhunu teslim etti.”

Hastanede yattığı müddetçe, tıpkı sağlığında olduğu gibi namazı vaktinde kılmaya özen gösterdiğini belirten Dr. Çeleğen, gelen ziyaretçilere de namaz konusunda tavsiyelerde bulunan Birinci Ağabeyin, ezan okunurken ve namaz kılarken vefat etmesinin oldukça dikkat çekici olduğunu kaydetti. Mehmet Emin Birinci, 3 Nisan 2007 günü Üsküdar Hospital Türk Hastanesinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Birinci’nin cenazesi 04 Nisan 2007 günü Fatih Camii’nde kılınan ikindi namazını müteakip Eyüp Sultan Kabristanı’nda toprağa verildi. Cenab-ı Hak rahmet eylesin.