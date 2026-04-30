Hasan Şen Ağabey dualarla

Önceki gün vefat eden Hasan Şen Ağabey’in cenazesi dün öğle namazına müteakip İzmir Pınarbaşı Merkez Camii’nden kalabalık bir cemaatle kılınan öğle namazı sonrası, vasiyeti üzerine Nur’un Avukatı Ahmet Feyzi Kul Ağabey ile aynı mevkiye, Selçuk/Çamlık Köyü Mezarlığına defnedildi.

Hasan Şen Ağabey vefat etti

Koca çınar Hasan Şen

Hasan Şen Ağabey... Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu eski üyesi ve gazetemizin İzmir eski temsilcisi olan Hasan Şen Ağabey, önceki gün vefat etmişti. Ömrünü Nur hizmetine adayan ve İzmir'de bir çok insanın Risale-i Nurlarla tanışmasına vesile olan Hasan Şen'in cenaze merasimi Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen sevenlerinin katılımıyla gerçekleşti. Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik'in de hazır bulunduğu cenaze merasimi Pınarbaşı Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından merhum Şen'in naaşının, Nur’un Avukatı Ahmet Feyzi Kul Ağabey ile aynı mevkiye, Selçuk/Çamlık Köyü Mezarlığı'na defnedilmesiyle son buldu. İzmir - Yeni Asya

