Ömür, 1-2 dakika

(Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Görevlisi Dursun Ali Tökel)

“Bir gün Mearic Suresi okuyordum. 4. Ayete gelince durakladım. Ayette şöyle buyuruyordu: “Melekler ve ruh, miktarı elli bin yıl olan bir günde arşa yükselir.” Çok şaşırdım. Bize göre dünya yılı ile elli bin yıl, meleğe göre bir günmüş. Dünyada yüz yıl yaşayan bir insan o meleğe göre tam 3 dakika yaşamış olur. Elli yıl, atmış yıl yasayan bir insan o meleğe göre bir dakika civarında yaşamış olur. O zaman şunu göz önüne almak zorundayız. Ebedî hayatı kazanmamız için elimizde yaklaşık iki dakikamız var. Bu kadar. Bu iki dakika içinde ebedî hayatı kazandık, kazandık. Yoksa bizi tam bir felâket bekliyor.”