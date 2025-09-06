"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 EYLÜL 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Şehitlerin hayatı

İbrahim Günaydın
06 Eylül 2025, Cumartesi
Şehitler ölüm acısı duymazlar. Kabirleri Cennete dönüşür ve rızıklandırılırlar. Yeme ve içmeye devam ederler.

Elemsiz ve kedersiz bir hayata kavuşurlar. “Dördüncü hayat tabakası şühedanın hayatıdır. “Onlar kendilerini ölmüş bilmiyorlar. Yalnız kendilerinin daha iyi bir âleme gittiklerini biliyorlar. Kemâl-i saadetle mütelezziz oluyorlar. Ölümdeki firak acılığını hissetmiyorlar. Ehl-i kubûrun çendan ruhları bâkîdir, fakat kendilerini ölmüş biliyorlar. Berzahtaki aldıkları lezzet ve saadet, şühedânın lezzetine yetişmez. Nasıl ki iki adam bir rüyada Cennet gibi güzel bir saraya girerler. Birisi rüyada olduğunu bilir. Aldığı keyif ve lezzet pek noksandır. “Ben uyansam şu lezzet kaçacak” diye düşünür. Diğeri rüyada olduğunu bilmiyor. Hakikî lezzet, hakikî saadete mazhar olur.” 1

Evet,  şehitler kendilerini sağ bilirler. Hatta şehitlerin efendisi Hz. Hamza, kendisine sığınanları korumuş ve onların dünyevî işlerini görmüştür. İbni Nadr, Sa’d bin Muaz’a, ”Ey Sa’d! Vallâhi Cennetin kokusunu Uhud Dağı’nın yanında duyuyorum!” demiş, 80 yara alarak şehit olmuştur. Tanınmaz hâle gelmiş ve kız kardeşi yüzündeki benden tanımıştır.

Uhud Harbinde şehitlerin ruhları bir takım yeşil kuşların içine konmuştur. Bunlar Cennet ırmaklarına gelirler içerler ve Cennet meyvelerinden yerler. Sonra bu kuşlar, arşın gölgesinde asılı bulunan altın kandillere konup tünerler. Şehit ruhları böyle mesut bir hayata erişince, “Bizim Cennetteki bu hâlimizi dünyadaki kardeşlerimize kim bildirir ki, onlar da bilseler de cihaddan çekinmeseler?” dediler. Bunun üzerine Âl-i İmran Suresinin 169. ve 170. ayetleri nazil oldu. “Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler; Allah’ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleri ile sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin sevincini duymaktadırlar.” 2 

Antakya’da şehit olan Habîb-i Neccar da şehit edilince ve ruhu Cennete uçup gittiğinde şöyle dedi: “Ona, Cennete gir! denildi. Cennete girince (Habîb-i Neccar) şöyle dedi: “Keşke benim Cennete girdiğimi, Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını kavmim bilseydi.” 3 

Peygamberimiz (asm), “Nice kimseler vardır, bunlar yatağında bile ölse şehittirler.” buyurmuştur. Önemli olan Allah’ın verdiği sayılı nefesleri ihlâsla, ilimle ve cihadla Allah yolunda harcamaktır. İhlâs ve takva ile talebe-i ulûm şerefine nail olanlar da, döşeğinde bile vefat etse şehit mertebesine ulaşırlar biiznillah. Bunlar da Allah’ın izni ile hadiste “Tuyûrun hudrun” diye isimlendirilen yeşil uçaklara binerek, Cennetin semalarında, düşme korkusu olmadan ve emniyet içinde uçup keyfederler. Cennetteki dost ve arkadaşları ile sefa sürerler. Mutlu ve huzurlu bir hayata kavuşurlar.

Dipnotlar:

1- Mektûbât, s.12.

2- Âl-i İmrân Suresi: 169, 170.

3- Yâsin Suresi: 26,2 7.

Okunma Sayısı: 292
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump, Venezeula'yı da tehdit etti: "Uçaklarınızı düşürürüz"

    8 şehir için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yapıldı

    Avrupa Birliği Komisyonu: Soykırıma karşı tek ses olamadık - BM: İsrail’le tüm ilişkiler kesilmeli

    Yargı reformuna ihtiyaç var

    KKM emeğimizi de yemeğimizi de çaldı

    Demokrasiye sahip çıkma zamanı

    Çok partili siyasî hayat sona mı eriyor?

    2026 baharında baskın seçim gelebilir

    Yargılamalar tutuksuz yapılmalı

    "İsrail'in bizi durdurmaya yönelik her girişimi yasa dışıdır"

    102 yaşında Fuji Dağı'nın zirvesine tırmandı

    Meteoroloji yurdun kuzeybatı kesimlerini uyardı

    KPSS süreci 7 Eylül'de başlayacak

    YSK, CHP'nin itirazını kabul etti: Kongreler sürecek

    "Hindistan ve Rusya'yı en karanlık ve derin Çin'e kaptırdık"

    Hac başvuruları bugün sona eriyor

    Müsbet hareket nedir? -2

    Fransız Milletvekili Mesmeur: Gazze’de yaşananlar, videoya alınan ilk soykırım!

    Kırtasiye fiyatları uçtu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    8 şehir için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yapıldı
    Genel

    2026 baharında baskın seçim gelebilir
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Demokrasiye sahip çıkma zamanı
    Genel

    Çok partili siyasî hayat sona mı eriyor?
    Genel

    Avrupa Birliği Komisyonu: Soykırıma karşı tek ses olamadık - BM: İsrail’le tüm ilişkiler kesilmeli
    Genel

    KKM emeğimizi de yemeğimizi de çaldı
    Genel

    Yargı reformuna ihtiyaç var
    Genel

    Trump, Venezeula'yı da tehdit etti: "Uçaklarınızı düşürürüz"
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.