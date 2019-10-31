Müslüman olan youtuber Jay Kim, İslâmiyeti neden tercih ettiğini anlatıyor: “Beni doğru yola yönlendirmesi için Allah’a duâ ettim. Gerçekten çok zor zamanlar geçirdim, ancak duâ ederek iç huzur buldum. Yeniden doğmuş gibiyim.”

ÇEVİRİ HABER: MERVE İRİYARI

Jay Kim geçtiğimiz haftada Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu ve Hıristiyan dininde David olan ismini Davut olarak değiştirdi ve Davut Kim oldu. İlk defa Müslüman olarak Cuma Namazını kıldı. Müslüman olmadan önce yapılan son röportajını sizlerle paylaşıyoruz. YouTuber olarak Güney Kore’de ve birçok Müslüman Asya ülkelerinde takipçisi olan Jay Kim, Müslüman olmadığı halde geçtiğimiz Ramazan Ayı boyunca oruç tutmuş ve Müslümanlarla empati kurmak istediğini belirtiştir. İslâm ile ilgili düşünceleri ve kişiliği hakkında ise kendisi anlatıyor.

Kendinizi tanıtır mısınız?

Ben Jay Kim, Güney Koreliyim. 26 yaşındayım. Seul’e yaklaşık 1 saat olan Cheonan’danım. Eskiden müzisyenlik yapıyordum, ama şimdi YouTuber’ım. Filmlerden, müzikten ve yeni insanlarla konuşmaktan hoşlanıyorum.

İslâm ile nasıl ve ne zaman tanıştınız?

Birkaç yıl önce, Endonezya ve Tunus gibi Müslüman çoğunlukta ülkelerde sahne alma şansım oldu. Böylece orada Müslümanlarla tanıştım ve o zamandan itibaren İslâm’ı tanımaya başladım. Güneydoğu Asya’da oldukça popüler olan Bigo Live’da yayınlar yaptım, Malezya ve Endonezya’da minnettar olduğum bazı hayranlarım vardı. Fakat ne yazık ki, o zaman Müslümanlar hakkında hiçbir fikrim yoktu. Endonezya ve Malezya’da birçok Müslüman olduğunu bilmiyordum. Müslümanların Suudi Arabistan gibi Orta Doğu’dan geldiğini sanıyordum.

Dürüst olmak gerekirse, İslâm aleyhine önyargılıydım. Endonezya’nın Jakarta şehrindeki hayran buluşmam sırasında çok şaşırmıştım. Önyargım tamamen kırılmıştı - korkutucu erkekler ya da gizemli kadınlar yoktu. Düşündüğümden farklı olarak sadece neşeli, kibar ve hoş insanlardı. Geçen sene Tunus’ta gösteri yapma şansım oldu ve aynı hissettim. Çok naziktiler, çok hoşlardı ve bana çok yardımcı oldular. Neyse ki Kore kültürüyle de ilgilendiler. Güzel insanlardı ve lezzetli yemekleri vardı. Tanıştığım Müslümanlar, önyargılarımı nezaket ve sevgiyle kırdılar ve bu yüzden onları seviyorum. Müslümanlar hakkında çalışmaya ve onlar hakkında daha fazla şey öğrenmeye bu şekilde başladım. İslâm hakkında çocuk kitapları okumaya başladım (Çok yararlı!). Kur’ân okumaya başladım (Arapça çeviri yapamadığım için Korece çeviride).

Bize camideki ilk duâdan bahseder misiniz? Nasıldı?

Memleketim Cheonan’da bir camiye gittim. Çok özel bir deneyimdi. Son yıllarda gerçekten çok zor zamanlar geçirdim, ancak duâ ederek iç huzur buldum. Ve beni doğru yola yönlendirdiği için Yaratıcıya teşekkür ediyorum.

Gerçekten çok sakindi ve bunu açıklayamam. Yeniden doğmuş gibiyim. Duâ ettiğimde, lütfen beni doğru yolda yönlendirmek için Allah’a duâ ettim. Hayatım boyunca nereye gittiğim konusunda kafam karıştı, ancak camide duâ ettiğimde aklımda olumsuz düşünceler olmadan çok huzurlu geçti. Bir şeylerin değiştiğini hissedebiliyordum.

Gelecekte İslâm’a dönüşmeyi düşünüyor musunuz? Evet kesinlikle.

Kaynak:

https://www.havehalalwilltravel.com/