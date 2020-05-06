Devlet aklına on bir katkı

Dünkü Yeni Asya’dan haberi okudunuz.

Türkiye’nin önde gelen hukukçularından on biri bir ortak açıklama yaptı ve geçen ay yürürlüğe giren infaz affının ayrımcı yapısına dikkat çekerek Anayasa Mahkemesi’ni hukuku uygulamaya dâvet etti.

Açıklamanın kamuoyundaki yansıması genel olarak olumlu oldu.

Elbette bu açıklama olması gereken normal bir açıklama idi, ama bugünün şartlarında birçokları tarafından “cesurca bir çıkış” olarak nitelendirildi.

En ilginci, hükümet yanlısı bir yarıgazetecinin “bu açıklama suçtur, burada âdil yargılamayı etkilemeye teşebbüs var” türünden hikmetli yumurtaları idi.

Kendisine sormak istiyoruz:

Bu açıklama hangi yargılamayı etkilemek için yapılmış olabilir? Anayasa yargısını.

Anayasa yargısında yargılanan kimdir?

Meclisin kanun yapan çoğunluğunun fikri.

Mahkeme neye göre neyi yargılar?

Anayasa’ya göre kanunu.

Bu durumda kanunun Anayasaya uygun olmadığını basına ve kamuoyuna söylemek yargılamada adalete müdahale anlamına mı geliyor?

Yani bir kanunun Anayasaya ve bilhassa Anayasa üstü insan hakları metinlerine uygun olmadığını söylemek âdil yargılamayı etkilemeye teşebbüs etmekmiş. Öyle mi?

“Muhalefet etmek yasaktır” demenin en basit yolu bu. Ama bu kadar basitlik bir devlete yakışmadığı gibi bilhassa bu çağda “insan olan insan”a da yakışmıyor.

Bu kötü günler geçtiğinde bu insancıkların bu “açıklama”ları da geçmiş gitmiş olsun inşallah.

Biz dileyelim ve umalım ki normal zamanlarda devlet aklına yüksek katkı yapacağı açık olan bu on bir hukukçunun açıklamalarından, devlet aklını oluşturması beklenen AYM de olumlu etkilenir ve bir büyük adaletsizlik bir nebze de olsa giderilmiş olur.

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Adana Seyhan’dan Mustafa GENGEÇ adlı okuyucumuz mektubunda şunları yazmış:

“Çok değerli Ahmet Bey, 02 Mayıs 2020 günü, ‘Meslek örgütleri, temsil ve kamusallık’ başlığıyla, Yeni Asya’da kaleme aldığınız yazıyı çok beğendim. Adana eski baro başkanı M. İbrahim Yenice Beye de gönderdim. O da çok beğenmiş ve birçok meslektaşına göndermiş. Sizi tebrik ediyorum, elinize sağlık. Huzur dolu Ramazan geçirmeniz dileğiyle. Selâmlar.”

Biz de Yeni Asya yazarlarının yazdıklarının ses getirmesinden memnuniyetimizi bildiriyoruz.