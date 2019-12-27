Hürriyetsiz ekmek ve imansız hürriyet

Ekmek güzeldir, hürriyet de öyle. Ya iman?

İman da güzeldir. Küçük insanı büyük insan eder.

İnsan ne ile yaşar?

Vücudu ekmekle, ruhu hürriyetle, bekası imanla…

Köle aç kalmaz. Zira onun emeğine efendilerinin ihtiyacı vardır. Ama ne yiyeceğine ve ne zaman yiyeceğine efendileri karar verir.

Hür, bazen aç kalır ama neyi ne zaman nerede yiyeceğine daima kendisi karar verir.

Mü’min ebedi hayata hazırlanır. Bu maksatla ve kendi iradesiyle (imanının derecesine göre) dünyayı da dünyevi olanı da elinin tersiyle iter.

O halde bu bir sıralamadır. Ekmeğin üstünde hürriyet ve onun da üstünde iman vardır.

Birinci basamakta duran midesini düşünür, ekmeği bilir ve daima “ekmek” der. İnsanın hayvanî yönünü temsil eder.

İkinci basamağa çıkan ruhunun ekmeği olan hürriyeti bir kere de olsa tatmıştır. O artık “ekmek mi hürriyet mi” tercihiyle karşılaştığında en azından tereddüt eder. Bazen ekmeği, bazen hürriyeti seçer.

Üçüncü basamak artık zirvedir.

Kuvvetli imana sahip olan “ekmek mi hürriyet mi” ayrımıyla karşılaştığında ekmeği değil hürriyeti tercih eder.

Üçüncü basamaktaki bir kişi “hürriyet mi iman mı” tercihi ile karşı karşıya bırakılır ve imanı hürriyeti ile sınanır.

İmanı kuvvetli olan hürriyetini feda eder. Dünyanın bir hapishane olduğuna ve asıl rahat yerinin cennet yurdu olduğuna kuvvetle inanan, imanı uğruna dünyevi hapse girmeye razı olur.

Bütün bu tercihler kişiler için olduğu gibi kişi grupları ve bilhassa dinî görünümlü cemaatler için de geçerlidir.

Devletten ekmek bekleyen cemaatlerle devlete “gölge etme başka ihsan istemez” diyen cemaatler arasındaki fark işte budur.

İmanı kuvvetli olan cemaat devletten ekme/destek değil hürriyet ister. Zira bilir ki imanlı hürriyet insanı insan yaptığı gibi cemaati de hakiki cemaat yapar.

Devletten hürriyet değil ekmek isteyen cemaatler ise devletin kölesi olur.

Efendi kölesini doyurabilir ama isterse aç da bırakır. Hal-i alem şahittir.

Cemaatin imanı ise onun meşveretidir.

Bu konunun ayrıntılarını merak edenler Nuri Çakır’ın Köprü Dergisinde yayınlanmış olan “Fikir Hürriyeti Bağlamında Meşveretin Prensipleri (Toplumsal İmanın -Taslak- El Kitabı)” başlıklı makalesine bakabilirler.

Linki: https://www.koprudergisi.com/index.asp?Bolum=EskiSayilar&Goster=Yazi&YaziNo=810