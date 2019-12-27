"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 ARALIK 2019 CUMA - YIL: 50

Hürriyetsiz ekmek ve imansız hürriyet

Ahmet BATTAL
27 Aralık 2019, Cuma 00:41
Ekmek güzeldir, hürriyet de öyle. Ya iman?

İman da güzeldir. Küçük insanı büyük insan eder.

İnsan ne ile yaşar?

Vücudu ekmekle, ruhu hürriyetle, bekası imanla…

Köle aç kalmaz. Zira onun emeğine efendilerinin ihtiyacı vardır. Ama ne yiyeceğine ve ne zaman yiyeceğine efendileri karar verir.

Hür, bazen aç kalır ama neyi ne zaman nerede yiyeceğine daima kendisi karar verir.

Mü’min ebedi hayata hazırlanır. Bu maksatla ve kendi iradesiyle (imanının derecesine göre) dünyayı da dünyevi olanı da elinin tersiyle iter.

O halde bu bir sıralamadır. Ekmeğin üstünde hürriyet ve onun da üstünde iman vardır.

Birinci basamakta duran midesini düşünür, ekmeği bilir ve daima “ekmek” der. İnsanın hayvanî yönünü temsil eder.

İkinci basamağa çıkan ruhunun ekmeği olan hürriyeti bir kere de olsa tatmıştır. O artık “ekmek mi hürriyet mi” tercihiyle karşılaştığında en azından tereddüt eder. Bazen ekmeği, bazen hürriyeti seçer.

Üçüncü basamak artık zirvedir.

Kuvvetli imana sahip olan “ekmek mi hürriyet mi” ayrımıyla karşılaştığında ekmeği değil hürriyeti tercih eder.

Üçüncü basamaktaki bir kişi “hürriyet mi iman mı” tercihi ile karşı karşıya bırakılır ve imanı hürriyeti ile sınanır.

İmanı kuvvetli olan hürriyetini feda eder. Dünyanın bir hapishane olduğuna ve asıl rahat yerinin cennet yurdu olduğuna kuvvetle inanan, imanı uğruna dünyevi hapse girmeye razı olur.

Bütün bu tercihler kişiler için olduğu gibi kişi grupları ve bilhassa dinî görünümlü cemaatler için de geçerlidir.

Devletten ekmek bekleyen cemaatlerle devlete “gölge etme başka ihsan istemez” diyen cemaatler arasındaki fark işte budur.

İmanı kuvvetli olan cemaat devletten ekme/destek değil hürriyet ister. Zira bilir ki imanlı hürriyet insanı insan yaptığı gibi cemaati de hakiki cemaat yapar.

Devletten hürriyet değil ekmek isteyen cemaatler ise devletin kölesi olur.

Efendi kölesini doyurabilir ama isterse aç da bırakır. Hal-i alem şahittir.

Cemaatin imanı ise onun meşveretidir.

Bu konunun ayrıntılarını merak edenler Nuri Çakır’ın Köprü Dergisinde yayınlanmış olan “Fikir Hürriyeti Bağlamında Meşveretin Prensipleri (Toplumsal İmanın -Taslak- El Kitabı)” başlıklı makalesine bakabilirler.

Linki: https://www.koprudergisi.com/index.asp?Bolum=EskiSayilar&Goster=Yazi&YaziNo=810

Okunma Sayısı: 198
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bunaldı Milletin Âfâkı Bir Sabah İster

    Et, süt ve yumurta lüks mü?

    Kanal İstanbul'un maliyeti 2-3 katına çıkabilir

    AİHM kararlarına saygılı olunmalı

    Belçika’da başörtüsü yeniden yasak

    Sığınmacılar adaletsizlikten kaçıyor

    Karadeniz’de ‘kuraklık’ alarmı

    88.700 bin red, 9.600 kabul

    Asgari ücret belli oldu

    Bakan Kurum'dan 'Kanal İstanbul'a ilişkin açıklamalar

    'Türkiye'den askeri destek isteyeceğiz'

    'İstifaya hazırım'

    Endonezya'da 10, Pakistan'da 20 ve Malezya'da 21 yıl sonra, ilk kez gözlemlendi

    AYM'den Wikipedia kararı

    Skandal sözler: ''Müslümanların iki yeri var: Pakistan veya kabristan"

    2019'da da çözülemeyen insani kriz: Uygur Türklerine Çin zulmü sürüyor!

    Ceyhan'da eğitime 'sağanak' arası

    Adana'daki son duruma ilişkin Bakan Kurum'dan açıklama

    Bakan Pakdemirli: Karadeniz'deki tüm yangınlar kontrol altına alındı

    Bir anne daha evladına kavuştu...

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İdlib ve Libya
    Genel

    Bunaldı Milletin Âfâkı Bir Sabah İster
    Genel

    88.700 bin red, 9.600 kabul
    Genel

    AİHM kararlarına saygılı olunmalı
    İbrahim ERSOYLU

    Nur Talebelerinin imtihanı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Dua bir ibadettir, dünyevî gayeler birer vakittir
    Faruk ÇAKIR

    Diyanet’e mesaj
    M. Latif SALİHOĞLU

    Mehmet Âkif’in tesbit ve niyâzı
    Genel

    Kanal İstanbul'un maliyeti 2-3 katına çıkabilir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.