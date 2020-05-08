Küçük paralar, münferit olaylar...

Devlet düşmanı gazeteler dün basit ve âdiyattan sayılacak bir haberi “mal bulmuş Mağribî” gibi büyütüp verdiler.

Belli ki maksatları millî iradeye, yani millerle dolu irademize darbe yapmak isteyenlere zemin hazırlamak.

Çiçek gibi AKMHP iktidarını böyle basit ve küçük şayialarla yıkacaklarını mı sanıyorlar?

Devletin kasasına girmesi gerekirken girmediği iddia edilen para beş yüz bin liraymış. Biz, “biz bize yeteriz” diye bir kampanya açar, o parayı kendi aramızda toplar, devletimizdeki kasamıza iade ederiz. Ama partilerimizi de, bakanlarımızı da, iktidarımızı da, müteahhitlerimizi de onlara yedirmeyiz arkadaş.

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Antalya Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, sosyal medya hesabından kamuoyuna şu açıklamayı yapmış (aynendir):

Kıymetli Hemşehrilerimiz,

“Bugün saat 14.00’da Antalyamız ve İlçelerine Yapılacak Yatırımlar ile ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, Kültür ve Turizm Bakanı M. Nuri ERSOY, Antalya Valimiz Sayın Münir KARALOĞLU, Akparti ve MHP Milletvekillerimiz, Akparti ve MHP Belediye Başkanlarımız, Akparti ve MHP İl/İlçe Başkanlarımız ve Kurum Müdürlerimizin katılımıyla telekonferans toplantısı yapılmıştır.

Toplantı sırasında Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Sayın Abdurrahman BAŞKAN ve Ak Parti Milletvekili Sayın Kemal ÇELİK tarafından gündeme getirilen, benimde söz alarak açıklamalarda bulunduğum Günübirlik Alanlarla ilgili, Turizm Bakanı konuşmasının bir yerinde, Serik Belediyesi tarafından Günübirlik Alanda bulunan işletme sahibinden 500.000 lira para alındığını belirtmesi üzerine, ben söz alarak 13 aylık belediye başkanıyım diye söze başlayınca Dışişleri Bakanı, “Başkan olay sizinle ilgili değil daha önceki döneme ait bir olaydır” dedi. Turizm Bakanı da aynı şekilde daha önceki döneme ait dedi. Bende Turizm Bakanı’na “Devletin Bakanı olarak bunu biliyor da üzerine gitmiyorsanız yazıklar olsun” dedim ve toplantıdan ayrıldım.

60 civarında kişinin katıldığı bu toplantıda geçen 500.000 lira para alınma olayı ile ilgili 2 Bakan’dan, sayın Milletvekillerimizden ve 2 İl Başkanımızdan gerekli açıklamaların yapılmasını istiyorum. Bu 500.000 lira konusuyla ilgili Sayın İçişleri Bakanımızdan soruşturma yapılması için müfettiş talebinde bulunacağım.

Kamuoyuna saygılarımla.”

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Yolsuzluk hep olur. Az olur, çok olur. Olur. Biz olayın başka tarafındayız.

Şimdi bu basitçe olaydan bazı basitçe neticeler:

* Bu devletin, turizm yatırımları toplantısına katılacak kadar bol vakti olan bir Dışişleri Bakanı”mız” var! Şükredin yahu.

* Devletin Turizm Bakanı toplantı yapıyor, ama sadece bürokratlarla değil yerel siyasetçileri de işin içine katıyor. Tam demokratik, tam katılımcı. Gerçi sadece iki partinin milletvekilleri ve il/ilçe başkanlarını çağırmış, ama olsun. Diğerleri zaten vatan haini. Değil mi?

* Yolsuzluklar için müfettiş isteyecek kadar dürüst bir AKP’li Belediye Başkanımız var. Gerçi Bakanlıktan değil “Sayın İçişleri Bakanımızdan” istiyor, ama olsun.

* Önceki başkanlarımız da dürüsttü ki Bakanlarımız onların her işini biliyordu, ama susuyordu. Ne demiş Ertuğrul Bey; “kol kırılır yen onun içinde kalır” Yen neyse artık…

* Bu milleti bütün yenleriyle kucaklayan, sahiplenen bir devletimiz var. Hem bak korona var. Onunla hakkıyla savaşan bir devletimiz var. Böyle bir dönemde sımsıkı sarıldığınızı, kuşatıldığınızı, öpüldüğünüzü, sahiplenildiğinizi hissedin, bu halinize şükredin.

Daha hâlâ ne istiyorsunuz ey muhalefet? İhanetinizden utanın utanın!

