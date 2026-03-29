"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Ebu Hureyre’nin bu künyeyi almasının sebebi neydi?

Ahmet ÖZDEMİR
29 Mart 2026, Pazar
Devs kabilesinden Tufeyl b. Amr'ın İslâmiyet’e davetine ilk icabet eden, Ebu Hureyre idi. Ebu Hureyre, Devsîlerle Medine'ye gelirken, uzayıp giden gece yolculuğundan sıkılıyor, Medine'ye bir an evvel kavuşmak için sabırsızlanıyordu.

Ebu Hureyre, Devsîlerle birlikte Hayber'e vardığı zaman, Peygamberimiz (asm) Natat kalesini fethetmiş, Ketibe kalesinde bulunuyordu. Peygamberimiz (asm), Ebu Hureyre’yi görünce, ona kimlerden olduğunu sordu. Ebu Hureyre:

"Devs'tenim" dedi. Peygamberimiz (asm):

"Ben, Devs içinde kimi gördümse, onda hayır gördüm" buyurdu.1 Ebu Hureyre, gelirken, yolda kölesini kaybetmişti. Peygamberimizle (asm) oturduğu sırada, köle oraya çıkageldi.

Peygamberimiz (asm), Ebu Hureyre’ye “İşte, kölen geldi" buyurdu. Ebu Hureyre:

"Sen şahit ol ki, o hürdür. Ben onu Allah rızası için azat ettim" dedi. 2

Ebu Hureyre, "Kedicik babası" demektir. Kendisine "Sen ne için Ebu Hureyre künyesini aldın?" diye sorulmuştu. 

Ebu Hureyre, “Ben ev halkıma ait davarları güderdim. Benim bir de kediciğim vardı. Onu geceleri otların içine koyardım. Gündüz olunca, onu yanımda taşır, onunla oynardım. Beni 'Ebu Hureyre’ diye bununla künyelediler. Medine'de de, bir gün, kaftanımın yeninin içinde bir kedicik taşıyordum. Resûlullah (asm) beni gördü ve bana ne olduğunu sordu. ‘Bir kediciktir’ dedi. Bunun üzerine, Resûlullah (asm) ona: “Yâ Ebâ Hureyre! Ey Kedicik babası!” buyurdu. Bundan sonra, o hep Ebu Hureyre künyesiyle anılmış,  asıl adı unutulmuştur. 

Ebu Hureyre annesinin müşrik bir kadın olduğunu, kendisini İslâmiyet’e davet ettikçe, hep bundan kaçındığını söyler. Yine, bir gün, onu İslâmiyet’e davet etmişti. Oğluna Resûlullah (asm) aleyhinde, hoşlanmayacağı sözler söyledi. Ebu Hureyre ağlayarak, Resûlullah’ın (asm) yanına vardı ve “Yâ Resûlallah! Ben anamı İslâmiyet’e davet edip duruyorum. O ise, hep bana karşı koyuyor. Bugün, onu tekrar İslâmiyet’e davet etmiştim. Kendisi bana senin aleyhinde, hoşlanmayacağım şeyler söyledi. Ebu Hureyre'nin anasını hidayete erdirmesi için Allah’a dua et” dedi.

Bunun üzerine, Resûlullah (asm) “Allah'ım! Ebu Hureyre'nin anasına hidayet ver, doğru yolu göster” diyerek dua etti. Ebu Hureyre hemen Allah'ın Peygamberinin bu duasını annesine müjdelemek için gitti. Kapının önüne geldiği zaman, kapı kilitlenmiş bulunuyordu. Oğluna “Ey Ebu Hureyre! Dur olduğun yerde” diye seslendi. İçeriden, su çağıltısı işitti. Annesi yıkanıp gömleğini giydi, kapıyı açtı ve içeri aldı. İçeri girdi. Annesi, “Eşhedü en lâ ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve resûlüh” dedi. Ebu Hureyre hemen, dönüp Resûlullah’ın (asm) yanına vardı. Sevincinden ağlıyordu.

“Müjde. Allah senin duanı kabul etmiş. Ebu Hureyre'nin anasını İslâmiyet’e hidayet buyurmuş” dedi. Bunun üzerine, Resûlullah (asm), Allah'a hamd ü sena etti ve “Hayırlı olsun” buyurdu.

Resûlullah (asm). “Allah'ım! Şu kulcağızını ve anasını mü'min kullarına sevdir. Mü'minleri de onlara sevdir.” diyerek dua etti. 3

Dipnotlar:

1- Tirmizî, Sünen, c. 5, s. 685.

2- Ahmed b. Hanbel, Müsned,  c.2, s. 286, Buharı, Sahih, c. 3, s. 119,120.

3 -Ahmed b. Hantael, Müsned, c. 2, s. 320, Müslim, Sahih, c. 4, s. 938, 939.

    Meclis kürsüsünden anlamlı mesajlar - Bediüzzaman’ı anlamaya ihtiyaç var

    Pentagon endişeli

    Trump ne demek istedi?

    Karadeniz'de sürüklenen şüpheli cisimlerle igili açıklama

    Saldırıya uğrayan "Altura" isimli tanker Kilyos açıklarına demirletildi

    Yemen'deki Husiler İsrail'e füze fırlatarak savaşa dahil oldu

    İsrail'de sirenler 78 bin kez çaldı

    ABD gazı yola çıktı

    Rüşvet operasyonları, 13 şüpheli gözaltında

    Ülkeyi soymaktan vazgeçin

    Sanchez örnek lider: AB cesur olmalı

    Putin: Çatışma sonuçları öngörülemez

    Umman’a İHA'larla saldırı düzenlendi

    "İsrail ve Amerika'nın yaptıklarının başarıya ulaşacağına ikna olmadım"

    Irak topraklarının saldırılarda kullanılmaması yönünde anlaşmaya vardılar

    Yemen'de sel felaketi: 2 günde 8 kişi öldü

    "Onlar bizim yanımızda değilse, biz neden onların yanında olalım ki?"

    'ABD, topraklarımızda askerlerini nasıl koruyabilir?'

    Rusya, benzin ihracatını yasaklıyor

    Genel

    Trump ne demek istedi?
    Genel

    Pentagon endişeli
    Genel

    Meclis kürsüsünden anlamlı mesajlar - Bediüzzaman’ı anlamaya ihtiyaç var
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

