Namazın önemi ve fazileti

Allah Kur’ân-ı Kerîm’de insanların ve cinlerin yaratılış gayelerinin Allah’a iman etmek ve ibadet olduğunu bildirmiştir.

Onun eşsiz varlığını bilip tasdik etmek, farz olan en büyük bir görevdir. Bundan sonra farzların en büyüğü ve en önemlisi namazdır.

Bediüzzaman namaz konusunda der ki: “Namazda ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir rahatı vardır. Hem, cisme de o kadar ağır bir iş değildir. Hem, namaz kılanın diğer mübah dünyevî amelleri, güzel bir niyet ile ibadet hükmünü alır. Bu surette bütün sermâye-i ömrünü âhirete mal edebilir. Fânî ömrünü bir cihette ibkâ eder.”

Namaz, imanın alâmeti, mü’minin miracıdır. Mü’min namazı sayesinde Allah’ın manevî huzuruna yükselir. Mü’min için namaz ne yüksek bir şereftir!..

Bütün hak dinlerde, namaz emri vardır. Peygamber (asm) Efendimiz de, peygamber olarak gönderilişlerinden itibaren namaz kılmakla yükümlü tutulmuştur. O zaman, güneşin doğuşundan ve batışından sonra olmak üzere günde iki vakit namaz kılınıyordu. Sonra Mirac gecesinde beş vakit namaz farz kılınmıştır.

Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadis-i şeriflerde namaza dair birçok emirler ve öğütler vardır. Bütün bunlar, İslam dininde namaza ne kadar büyük önem verildiğini gösterir. Bir ayet-i kerimede şöyle buyurulur:

“Sana vahyedilen kitabı oku ve namazını dosdoğru, tadil-i erkan ile kıl. Muhakkak ki namaz, insanı kötülükten ve hayasızlıktan alıkor. Allah’ı namaz ile zikretmek en büyük zikir ve ibadettir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilir.”

Peygamberimiz de (asm) bir hadis-i şeriflerinde, “Benim namazı nasıl kıldığımı gördünüzse, siz de namazı öyle kılınız!” buyurmuşlardır.

Namazın beş vakte tahsis edilmesinin pek çok hikmetleri vardır. Bu konuda Bediüzzaman şöyle der: “Her bir namazın vakti, mühim bir inkılâb başı olduğu gibi, azîm bir tasarruf-u İlâhînin aynası ve o tasarruf içinde ihsanât-ı külliye-i İlâhiyenin birer ma’kesi olduğundan, Kadîr-i Zülcelâle o vakitlerde daha ziyâde tesbih ve tâzim ve hadsiz nimetlerinin iki vakit ortasında toplanmış yekûnuna karşı şükür ve hamd demek olan namaza emredilmiştir.”