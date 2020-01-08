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8 OCAK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

10 yılda boşanmalar yüzde 52 arttı

08 Ocak 2020, Çarşamba 00:48
Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat’in yaptığı araştırmaya göre, Türkiye’de boşanma oranlarının son 10 yılda yüzde 52 arttığı açıklandı.

Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat,  Avrupa’daki aile yapısı ve boşanmaları inceledi. Euronews’te yer alan habere göre, Türkiye’de 2018 yılında boşanan çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10,9 artış göstererek 142 bin 448’e yükseldi. Veriler, Türkiye’de boşanma oranlarının 2007 sonrası 10 yıllık süreçte istikrarlı bir şekilde arttığını gösteriyor. Ancak yine de Türkiye, Avrupa’da boşanma oranının en düşük olduğu ülkelerden biri.

Her 100 evlilikten 22,5’i boşanmayla sonuçlandı

Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat’ın Avrupa ülkelerinde yıllara göre boşanma oranlarını gösteren veriler Türkiye’de boşanma oranının 2007 yılından 2017’ye kadar yüzde 52 arttığını ortaya koyuyor. Eurostat’a göre 2017 yılında Türkiye’de her 100 evlilikten 22,5’i boşanmayla sonuçlandı. 2007 yılındaysa her 100 evlilikten 14,8’i bitti. 2017’de Avrupa’daki 13 ülke arasında Türkiye, Romanya’dan sonra en az boşanmanın yaşandığı ülke oldu. Romanya’da aynı yıl her yüz evlilikten 21,8’i boşanmayla sona erdi.

En çok boşanma Güney Avrupa’da

Avrupa ülkelerinde boşanma oranları genel itibariyle artarken, 10 yılda düşüş yaşayan ülkeler de oldu. İsviçre ve Belçika’da 10 yılda boşanma oranları sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 21 oranında azaldı. Güney Avrupa ülkeleriyse yüksek boşanma oranlarıyla listenin başını çekti. Portekiz’de 2017 yılında her yüz evlilikten 64’ü biterken İspanya’da bu sayı 57’lere kadar çıktı.

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