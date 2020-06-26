Aşı çıkmadan rahatlama yok

Virüsle mücadelede en başarılı ülkeler bile, aşı bulunana kadar salgına karşı zafer ilan edilemeyeceğini gösteriyor.

'İyileşenler, tanı konanlardan 96 fazla'

Dünya genelinde, koronavirüs salgınını denetim altına almış gibi görünen hükümetler, kendilerini virüsün bir süre daha bizimle kalacağı gerçeğine uyarlamaya çalışıyor. Yoğun test ve gözlem, yetkili makamların hızlı müdahalesi, sınırların sıkı kontrölü ve halkın sürekli insanlarla sık temasa karşı uyarılması öne çıkıyor. Bu değişen stratejiler, aynı zamanda virüsle mücadelede en başarılı ülkelerin bile, aşı bulunana kadar zafer ilan edemeyeceğinin itirafı olarak görülüyor. New York Times gazetesine konuşan, Yeni Zelanda’daki Auckland Üniversitesi’nden Epidemiyoloji uzmanı James Thornley “Virüs daima bizimle olacak. Virüsü uzun vadede ortadan kaldırabileceğimizi sanmıyorum. Virüsle birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekecek” diyor. Virüsün kontrol altına alınmış gibi göründüğü yerlerde bile, büyük salgınlar hala bir risk.

Kurallar gerekli görüldüğünde değişiyor

Yetkililer, kuralları gerektiğinde değiştiriyor. Seul’te ikinci dalga enfeksiyonlar görülünce, toplu taşımada maske kuralı getirildi ve kamusal tesisler iki haftalığına kapatıldı. Ofis çalışanlarının zik zak şeklinde oturması, klimaların iki saatte bir kapatılması ve hava akımının arttırılması için, pencerelerin açılması gerektiği belirtildi. Pazarlarda ve diğer kamusal alanlarda şarkı söylenmemesi istendi.

Dalgalanmalar alarm verici

Bilim Kurulu üyesi Prof. Ateş Kara, Kovid-19 salgınında görülen vakalardaki dalgalanmanın ciddi bir şekilde alarm verici olduğunu belirtti. Independent’ın haberine göre, Prof. Dr. Kara, ikinci dalga konusundaki sözlere biraz uzak duruyor, yaşananın ilk dalganın “testere dişi yapması” olduğunu belirtti. Kara, Koronavirüste, suçiçeği, kızamık gibi “Bir kez yakalandık bir daha yakalanılmaz” bakışıyla hareket etmenin ihtimalinin düşük olduğunu söyledi. “Dünyada ikinci dalganın tanımı yok” diyen Kara, şu ifadeleri kullandı: “Vak’alar tamamen sıfırlanır, 14 veya 21 gün sıfır vak’a olur sonrasında yükselir onu anlarım. Ama Türkiye’de biz bunu görmedik.”

‘YENİ NORMALİ YANLIŞ ANLADIK’

Birgün’ün haberine göre, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Öztürk, “Tablo dünyada bu şekilde ilerlerken salgın bitiyor diyemeyiz. Dünyada günlük 120-180 bin düzeyinde vak’alar görüldüğünü ve pek çok ülkede yüksek sayıda ölümlerin devam ettiğinin altını net olarak çizmek gerekli. Kaldı ki mevsimsel grip sezonu gelecek Kasım ayına doğru. Dolayısıyla kişisel önlemlere sıkı bir şekilde devam etmemiz gerekiyor. Eğer biz koruma tedbirlerimizi uygulamazsak bu riski artırmış oluruz. Doğrusu hastalığının ciddiyetini pek çok kişi kavramıştı. Ama dünyada da vakalar biraz azalınca, yeni normale geçilmesini de biz yanlış anladık ve gördük ki fiziki mesafenin, kişisel korunmanın ihlâl edilmesiyle beraber bu hemen yansıdı sayılara. Eğer hiç ara vermeden yeni normale geçiş sürecinde de kurallara tam olarak uysaydık bugün rakamlar çok daha aşağılarda olacaktı muhtemelen” dedi.