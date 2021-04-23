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23 NİSAN 2021 CUMA - YIL: 52

Aşılı vak’aların sayısı artıyor

23 Nisan 2021, Cuma 22:00
TTB’nin aile hekimleriyle yaptığı anketler, aşılananlar arasında da Covid-19 geçirenlerin sayısının arttığını ortaya koydu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Mart ve Nisan aylarında gerçekleştirilen Aile Hekimleri Pandemi anketlerinin sonuçlarını açıkladı. DW’deki habere göre Mart ayında 58 ilden 845, Nisan ayında da 43 ilden 478 aile hekimiyle yapılan anket, vak’a sayılarının aşılamaya rağmen arttığını ortaya koydu. Ankete göre bölgelerindeki vak’a sayılarında artış olduğunu bildiren aile hekimlerinin oranı Mart ayındaki yüzde 75’ten Nisan ayında yüzde 86’ya yükseldi. Vak’alarda azalma olduğunu bildirenlerin oranı ise yüzde 13’ten yüzde 6,7’ye geriledi.

Sıkı bir kapanma şart

Türkiye’de Mart başına kıyasla günlük vak’a sayısı yüzde 500, ağır hasta sayısı yüzde 170’in üzerinde arttı. Yeni vak’a açısından dünyada ikinci olan Türkiye’de uzmanlara göre sıkı bir kapanma gerekiyor. Halen bölgesel tedbirlerle vak&a artışının önüne geçilebilecek yerler olduğuna dikkat çeken TTB, vak’aların en yoğun görüldüğü İstanbul’dan şehirler arası seyahatin kısıtlanmasının aşılama oranları yükselene dek vaka kontrolünü sağlamaya yardımcı olabileceğini vurguladı.

“Aşılama hızı arttırılmalı”

TTB raporunda salgın yayıldıkça aşılı olduğu halde Covid-19 geçirenlerin sayısının da artacağı öngörüsünde bulunuldu. Mart ayı anketinde çift doz aşılı olup Covid-19 geçiren aile hekimi oranı 10 binde 12 olarak kaydedilirken bu oran Nisan ayı anketinde dört kata yakın artarak 10 binde 45’e çıktı. Aile hekimlerinin yüzde 92’sinin aşılanmış olduğuna dikkat çekilen raporda, aile sağlığı merkezlerinde (ASM) Covid-19 geçiren sağlık çalışanı oranının da yüzde 76’ya yükseldiği belirtildi. Çift doz aşılı hastaları arasında Covid-19 geçiren olduğunu belirten aile hekimlerinin oranı ise Mart ayında yüzde 12,44 iken Nisan ayında yüzde 41,7’ye yükseldi. TTB raporunda, “Salgın yayıldıkça yüksek prevalans ne yazık ki aşının bizleri koruma gücünü azaltmaktadır. Bu nedenle acilen ek tedbirler alınmalı ve aşılama hızı arttırılmalıdır” denildi.

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  • Hüseyin İlhan

    23.4.2021 22:08:57

    Güya kısıtlama var.Arabasıyla kısa mesafeye giden,ailecek yürüyüşe çıkan,çocuklarıyla spor alanalrında,parklarda oyun oynayan onlarca insan.Birileri salgın bir an önce önlenip normale dönelim diye fedakarlık yaparak evde kalırken birileri evde durmaayrak normalmiş gibi davranması hiçda hak değil.TIPKI SALGINDA İL,İLÇE VE BÜYÜK KONGRELERİNİ SALONLARDA BİNLERCE İNSANI MASKE-MESAFE KURALLARINI HİÇE SAYIP SIRF SİYASİ ÇIKAR UĞRUNA DÜMDÜZ ETTİKLERİ GİBİ.

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