Bayramda fazla et tüketimine dikkat

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Derya Fidan, bayram ve sonrasında beslenme önerileri açıkladı.

Fidan, “Etler sindirimi zor olan besinlerdir. Yağlı etlerin doymuş yağ ve kolesterol içeriği daha yüksek olduğu için; kalp-damar hastalığı, diyabet ve yüksek tansiyonu olan kişiler, Kurban Bayramı’nda yağsız veya az yağlı etleri tercih etmeli, kısıtlı miktarlarda tüketmeli ve aşırıya kaçmamalıdır. Et tüketiminin yanı sıra bayram ziyaretinde yeterli ve dengeli beslenme kurallarına uyulmalı, besin çeşitliliği sağlanmalı, tatlı tüketiminde şerbetli tatlılar yerine sütlü ve meyveli tatlılar tercih edilmelidir. Az ve sık beslenmeli ara öğün yapmaya dikkat edilmelidir. Öğünlerde et tüketiliyorsa yanına mutlaka C vitamininden zengin salataya da yer verilerek demir emilimi desteklenmelidir. 3 gün boyunca düzenli olarak yapacağınız bu programda, bol miktarda su içmeye ve hareketinizi arttırmaya özen göstermeyi unutmayın” dedi.

İstanbul – Yeni Asya