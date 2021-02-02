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2 ŞUBAT 2021 SALI - YIL: 51

Bir başlangıç ölüm

02 Şubat 2021, Salı
Bizim Aile Dergisi 373. sayısında “Ölümün gülümseyen yüzü”nü anlatıyor.

HABER: KÜBRA ÖRNEK KORKMAZ
kubraornek33@gmail.com

Aylık kadın aile dergisi Bizim Aile, Şubat sayısında “Ölüm korkusu”nu ele alıyor. Dergide, hastalıklarla birlikte ölümü daha çok hatırladığımız bu süreçte, ölüme karşı duyulan korku ve evhamları gidermek için ölümün hakiki yüzü anlatılıyor. Değişmeyen hakikat olan ölümden korkmanın da, bir nimet olduğu söyleniyor.

Ölüm korkusu bir nimet

Derginin kapak dosyasında Psikiyatri Uzmanı Mustafa Ulusoy ile, ölüm korkusu üzerine röportaj yer alıyor. Korku ve endişe altında yatan psikolojik etkenleri anlatılıyor. Mehtap Yıldırım Yükselten, kapak yazısında ölümün hakikî yüzünü Risale-i Nur ışığında ele alıyor.

Çevre Mühendisi Elmas Zeynep Salihoğlu, Geri Dönüşüm sayfasında “Evimizdeki tehlike: Floresan lamba” başlıklı yazısı yer alıyor. Öğrenci Diyetisyen Nurbahar Salihoğlu, Beslenme sayfasında kolajenin faydalarını anlatıyor. Gezi yazılarının yer aldığı Bir seyyahın notları sayfasında, Cenk Çalık Gaziantep’ten bahsediyor.

Kış sofralarınızdan eksik olmasın

Dergimizin Dağarcık bölümü birbirinden renkli muhtevalarla kış günlerimizi ısıtıyor. Bu ay, Lezzetli Tarifler’de Limonlu cheesecake, El Emeğim’de dekoratif sepet ve ayna, Mutfak Kitaplığı’nda  kış sofralarına yakışan  lezzetler, Doğalı varken sayfamızda korku ve endişe giderici aromaterapi tarifi var. Esma-i Hüsna, Cevşen-ül Kebir’den duâlar, Kitaplığımızdan ve Bulmaca sayfaları da yepyeni muhteva ile okuyucunun istifadesine sunuluyor.  İyi okumalar…

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