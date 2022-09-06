Çok şikayet etmek beyne zarar veriyor

Şikayet etmek ve stres yaşam kalitesini düşürüyor. Stanford Üniversitesi’nde yapılan araştırma, şikayet etmenin beyne verdiği zararları ortaya koydu.

Şikayet etmek ve stres yaşam kalitesini düşürüyor. Stanford Üniversitesi’nde yapılan araştırma, şikayet etmenin beyne verdiği zararları ortaya koydu. Sadece şikayet etmek değil başkasının şikayetini dinlemek de olumsuz etkiye neden oluyor. Peki, bunu önlemek için neler yapılmalı?

Şikayet etmek, çok sık söylenmek, sürekli olumsuz düşüncelere kapılmak… Bunların hepsi, beyne zarar veriyor.

Stanford Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, şikayet etmek; hafıza ve problem çözmeden sorumlu olan hipokampusun boyutunu küçültüyor. Uzmanlar, ne kadar sık şikayet edilirse, olumsuz düşünme olasılığının da o kadar arttığını söylüyor.

Şikayet dinlemek de beyne zararlı

Araştırma, birinin şikayetini 30 dakikadan fazla dinlemenin de beyne zarar verdiğini ortaya koydu. Psikiyatrist Prof Dr. Suzan Öner, “Şikayet etme bir şekilde ortada öyle bir savaşılacak, kaçılacak bir durum yokken yersiz bir stres reaksiyonu başlamasına neden oluyor ve kortizol yükseliyor, şeker yükseliyor, tansiyon yükseliyor” diye konuştu.

Stres nöron kaybına neden oluyor

Stres oranı arttıkça beyin daha çok zarar görüyor. Öner, “Oksidatif reaksiyonlar artıyor, iltihabi reaksiyonlar artıyor ve hücrenin hayatiyetine kasteden bir ortam oluşmaya başlıyor dolayısıyla nöron kaybına neden olacak bir şey bu” dedi. Peki, bu durumla nasıl başa çıkılır? Duruma çözüm olarak bir terapinin olduğunu söyleyen Öner, şöyle konuştu: “Negatif, olumsuz düşüncelerin devamlı tespit edilip ne durumlarda çıktığının farkına varılıp alternatif olumlu düşüncelerle değiştirme egzersizleri yaptığımız bir terapimiz var. Çok pratik, çok işe yarar bir terapidir.” Uzmanlar, profesyonel destek almanın yanı sıra bireysel alınabilecek önlemler olduğunu da söylüyor. Bunun için olumlu düşünmeyi artıracak eylemler öneriliyor.

(TRT Haber)