Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Ağıralioğlu, 7 Haziran’da gerçekleşecek ara seçim öncesi Nevşehir Ürgüp’e bağlı Mustafapaşa beldesinde seçmenle bir araya geldi.

CHP’de yaşanan tartışmalı süreçle ilgili konuşan Ağıralioğlu, “Sayın Devlet Bahçeli geçen gün demeç vermiş, Cumhuriyet Halk Partisi’yle ilgili demiş ki: ‘Arınması lazım…’ CHP’nin arınması lazım tamam; CHP arınsın ama hükümet de arınsın, arınma zamanıdır! Yolsuzluktan arınsınlar; yoksulluğumuza sebep olan israftan arınsınlar. Adalet siyasetin gölgesinde kaldı, adaleti siyasetin gölgesinden arındırsınlar. Makama, mevkiye, saltanata kurban verdik memleketi; israftan arınsınlar. Teröristlerden meclis arınsın, Siyasetin dilinden ilkesizlik arınsın” ifadelerini kullandı. Nevşehir - Anka

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