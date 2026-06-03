YSK, CHP'ye mutlak butlan reddinin gerekçesini açıkladı: “YSK’nın görevi yoktur”

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), CHP’nin, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin “mutlak butlan” ve ihtiyati tedbir kararına karşı yaptığı itiraz başvurusunun reddine ilişkin kararının gerekçesi açıklandı.

YSK'nın yargı süreçlerinde bir üst mahkeme Yargıtay işlevi göremeyeceği ifade edilen gerekçede mahkeme kararlarının uygulanmasının da YSK'nın görev ve sorumluluk tanımında yer almadığı ifade edildi. Gerekçede, “Bölge adliye mahkemesi kararı, devam eden bir kongre veya kurultaya ait değil, daha önce yapılmış olan kongre ve kurultaylara ilişkindir. Bu nedenle YSK tarafından seçim iş ve işlemlerinin yürütülmesine ya da devamına yönelik bu aşamada alınması gereken bir karar da bulunmamaktadır” denildi.

Haber Merkezi