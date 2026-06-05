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5 HAZİRAN 2026 CUMA - YIL: 57

Finlandiya’dan AB’ye ‘Türkiye’ çağrısı

05 Haziran 2026, Cuma 21:24
Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, çok daha büyük bir Avrupa Birliği vizyonunu ortaya koyarak, 27 ülkeden oluşan bloğun küresel sahnede güç sergilemek için “büyük düşünmesi” ve mevcut anı yakalaması gerektiğini söyledi.

CNBC’nin haberine göre Finlandiya’nın başkentinde düzenlenen bir enerji konferansında konuşan Stubb, AB’nin üye sayısını 40 devlete çıkarmak için hamle yapması gerektiğini belirtti; İngiltere, Kanada, Türkiye, Norveç ve İzlanda’yı birliğe katılabilecek potansiyel adaylar olarak sıraladı. Finlandiya lideri, “Artık kimse Türkiye hakkında konuşmuyor. Güvenlik açısından bakıldığında Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne mümkün olduğunca yakın olması gerektiğini anlamalıyız” diyerek Ankara’nın stratejik önemine vurgu yaptı. 

Haber Merkezi

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