Eczacılar günah keçisi ilan ediliyor

ECZACILARA YÖNELİK SON DÖNEMDE ARTAN ŞİDDET OLAYLARI VE VERGİ DENETİMLERİ SEKTÖRDE TEPKİYLE KARŞILANDI.

9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Mustafa Çelik, eczacılara yönelik artan şiddet olayları ve vergi denetimleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Son dönemde artan şiddet olaylarından eczacıların da nasibini aldığına dikkat çeken Çelik, şiddetle etkin mücadele çağrısı yaptı.

Vergi denetimlerine de değinen Çelik, eczacıların her zaman günah keçisi ilan edildiğini ve söz konusu vergilerin de şiddetin başka bir türlüsü olduğunu ifade etti. Çelik sözlerine şu şekilde devam etti: “Biz eczaneler denetlenmesin demiyoruz, eczaneler de denetlensin ama her zaman eczacılar günah keçisi seçiliyor. En önce eczaneler seçiliyor. Kamuoyunun önüne eczacılar atılıyor. Sanki eczanelerde vergisel açıdan bir usulsüzlük varmış gibi bir hava oluşturuluyor. Biz bu olaya karşıyız. Çünkü eczacılar birinci basamak sağlık hizmeti sunucuları. Biz Türkiye’nin her yerinde 7/24 ilde, ilçede, köyde, en uzak noktalara kadar sürekli hizmet veriyoruz, kamu hizmeti sunuyoruz.”

Eskişehir - anka