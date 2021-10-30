"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 EKİM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

"Gelecekteki salgınlara hazırlıklı olmalıyız"

30 Ekim 2021, Cumartesi 18:40
Küresel Hazırlık İzleme Kurulu, “Dünya bu salgına hazırlıklı değildi, ama bir sonrakine olmalı” diyor ve tutarlı bir eylem planı çağrısında bulunuyor.

İki yıl önce, koronavirüs salgınının patlak vermesinden henüz üç ay önce, Küresel Hazırlık İzleme Kurulu (GPMB /Global Preparedness Monitoring Board), uluslar arası topluma bir küresel salgın yaşanmasının an meselesi olduğu ve dünyanın hazırlıklı olmadığı hususunda bir uyarıda bulundu: “Trajik bir şekilde, haklı olduğumuz ortaya çıktı. Yaklaşık beş milyon kişinin doğrudan ölümüne ve ekonomik yıkıma neden olan 20 aylık Covid-19 salgınının ardından, bir kez daha dünyanın hazırlıklı olmadığını ifade ediyoruz. Ne mevcut salgını yakın bir gelecekte bitirme, ne de bir sonrakini engelleme kapasitesine sahibiz. Bu salgında yaşanan feci başarısızlıklara şaşırmamak gerek. Uzun bir eşitsizlik ve eylemsizlik geçmişine dayanıyorlar. Üzülmeli ve öfkelenmeliyiz. Çünkü büyük kısmı önlenebilir olan milyonlarca ölüm ne normal ne de kabul edilebilir bir şeydir. Covid, aşılara, tedavilere ve kişisel koruyucu donanıma erişimin ödeme kabiliyetinize bağlı olduğu, mutsuzluk verici bir yoksullar ve zenginler dünyasını ortaya çıkardı. 

En çok dikkat çeken husus, ahlâkî yapımızı zedeleyen ve bu salgının artık ortak bir sorun olmadığını teyit eden aşı adaletsizliği oldu. Aşı dağılım oranları, neredeyse kusursuz biçimde gelir dağılımını izliyor. Küresel eşitliğin olmaması, kısmen küresel dayanışmanın adalete değil cömertliğe dayandığı şeklindeki temel yanlış anlamadan kaynaklanıyor. 

KUTUPLAŞAN DÜNYA SALGINLA MÜCADELEYİ BALTALIYOR

Duvar’ın haberine göre açıklamanın devamı şöyle, “Bununla birlikte, küresel sağlık âcil durumunda ve daha geniş bağlamdaki uluslar arası sistemde uzun zamandan beridir sürmekte olan sistem temelli eşitsizliklerden kaynaklanıyor. Sağlık acil durumu hazırlık ve müdahale aşamalarının finansmanı büyük oranda belirli bir amaca uygun, ikili ve çok taraflı kalkınma yardımlarına dayanıyor. Düşük ve orta gelirli ülkeler, çoğunlukla yetersiz biçimde temsil ediliyor, topluluklar ile sivil toplum örgütlerini birbiriyle buluşturma fırsatları yetersiz kalıyor ve savunmasız gruplar daha da kenara itiliyor. Covid, yükselişe geçen milliyetçilik, güvensizlik ve eşitsizliğin damgasını vurduğu, kutuplaşmış bir dünyada patlak verdi. Bununla birlikte, bu eğilimleri daha da hızlandırdı. Yetersizlikler, en tepeden başlıyor. BM Genel Kurulu, BM Güvenlik Konseyi, Dünya Sağlık Konseyi, diğerlerinin yanı sıra G7 ve G20 liderleri, niyet beyanları haricinde pek az çaba gösterdiler. Daha da kötüsü, salgını denetim altına almanın ve bir sonraki salgına hazırlanmanın anahtarı topluca hareket etmek olsa da, sağlık âcil durum ekosisteminde bir reform yapmak için gereken mevcut süreçler dağılmış halde ve bu, yaşanan bölünmeyi daha da beter bir hale getirebilir. Hazırlık süreci toplumlar ve ülkelerle başlar. Her ülke kendi nüfusunun korunmasından sorumludur. Her ülkenin halkına verdiği taahhütleri yerine getirmesi gereklidir. Her ülke daha fazlasını yapabilir ve yapmalıdır. Buna karşın, küresel hazırlık, ulusal hazırlığın toplamından daha büyüktür. Uyumlu, toplu ve organize bir eyleme ihtiyacı vardır. Özünde eşitlik, hesap verebilirlik, dayanışma, karşılıklılık ve kapsayıcılığı ön planda tutan yeni bir küresel toplumsal sözleşme yatmalıdır. Aynı zamanda liderlerimizi, hükümetlerimizi ve kurumlarımızı sorumlu tutmada mühim bir rol oynayan bağımsız gözlemin öneminin de altını çiziyoruz. 

Etiketler: salgın, hazırlık
Okunma Sayısı: 240
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Yasama tamam, icrayı çalışıyoruz"

    ABD’de göçmen çocuklar için tazminat ödenecek

    Katliâmlardan biri için af diledi

    Erdoğan, yarın Biden ile görüşecek

    Hamdolsun, AKM’yi açtı

    Diplomatik kriz devam ediyor: BAE de Lübnan'dan temsilcilerini çekti

    Türkiye'de 23 bin 96 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    "Depreme hâlâ hazır değiliz"

    "Gelecekteki salgınlara hazırlıklı olmalıyız"

    Sudan'ın Türkiye Büyükelçisi görevden alındı

    Taliban: Dünya ülkeleri Afganistan'ı resmi olarak tanımalı

    Sudan'da darbe karşıtı gösterilerde 2 protestocu öldü

    Yemen'de roketli saldırı düzenlendi: 3 çocuk öldü

    Hekimlerden ‘Beyaz Yürüyüş’

    Askerler Erdoğan posteri açtı

    ABD istihbaratından Kovid-19'un kaynağıyla ilgili açıklama

    Myanmar’da 'Ordu 160'dan fazla binayı ateşe verdi' iddiası

    Cuntaya karşı yürüyecekler

    Elektrik faturasını düşürme teklifleri

    Kuveyt Lübnan Büyükelçisini geri çağırdı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üstadın Menderes’e mektubundan kardeşlik ve hukuk mesajları
    Cevher İLHAN

    “Kriz” hangi tâvizlerle ötelendi?
    Genel

    Devlet kişileşti, ülke kaybetti
    Ahmet BATTAL

    Veteriner adaleti figürünkinden iyidir
    Osman ZENGİN

    Mahir Yenemuk da rahmetli oldu
    Risale-i Nur'dan

    Mal sahibi zannettiğin esbab, mal sahibi değil
    Ali FERŞADOĞLU

    Kişi zekât bağışlarını kontrol edemez!
    Mehmet ÇETİN

    Şimdiye uğrayarak geçmişe giden ben

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.